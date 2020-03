View this post on Instagram

Теперь и в Москве есть #ОСТРОВМЕЧТЫ 🎢🎡🎠 Рай и раздолье для детей... и взрослых... Первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк @dream_island_park - накатались вдоволь на аттракционах, зарядились эмоциями и адреналином. Теперь готовы покорить любой олимп! Счастливы дети - счастлив папа! Спасибо Амирану Муцоеву и его команде за такой праздник детства! Look by @dolcegabbana