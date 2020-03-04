52-летний российский певец Филипп Киркоров сводил своих детей, 8-летнюю дочь Аллу-Викторию и 7-летнего сына Мартина-Кристина, в парк аттракционов

Как передает Politeka.net, артист поделился кадрами шумного развлечения в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотерть, проскролльте вниз). Киркоров сам на время превратился в ребенка - судя по его довольному виду, визгам и крикам. Певец с детьми покорили самые страшные качели, побаловали себя сладкой ватой и пофотографировались с огромными "смурфами".

"Теперь и в Москве есть #ОСТРОВМЕЧТЫ 🎢🎡🎠 Рай и раздолье для детей... и взрослых... Первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк - накатались вдоволь на аттракционах, зарядились эмоциями и адреналином. Теперь готовы покорить любой олимп! Счастливы дети - счастлив папа!", - написал в соцсети Киркоров.

Поклонники пришли в восторг от озорного Филиппа. Правда некоторые с укором отметили, что им не по карману развлечения в российском "диснейленде".

"Да,только не забывайте,что как всегда обычной семье туда не попасть из-за цены билетов"

"Это круто , взрослые в таком замечательном парке могут на какое-то время стать детьми ! Ещё раз убеждаюсь , что Филипп потрясающий отец !!!! Дети счастливы , а что ещё надо любящему , отцовскому сердцу !!! 🙌"

"Только у Филиппа могут снять любое место и событие как что-то невероятное))) 👏👏👏 Другие люди не под впечатлением от этого места"

"Какое позитивное видео, как круто ❤️ Обязательно значит надо идти 💥"

"🔹Филипп здесь на большую бабочку похож.✔️💯"

"Переплюнули Диснейленд по впечатлениям?"

"С ветерком!"

Ранее мы сообщали, поклонники часто пишут, что кареглазые и темноволосые малыши Алла-Виктория и Кристин-Мартин сильно похожи на отца.

"Филипп, у Вас замечательные детки! Очень похожи на Вас, особенно сын! Вы должно быть счастливый отец? Хочется пожелать искренне, от всего сердца простого человеческого счастья Вам и Вашим деткам!"; "Ну настящий КОРОЛЬ!!!! Сыночек-зайчик и лапочка дочка, сладкие мои!! "; "Вот видно разницу мальчик и девочка. Алла ВИктория так нежно держит мишку в руках, настоящая будущая мама, а Мартин , мальчишка, он о каких то мишках и не думает. Очаровательные дети, мистические и гениальные", - комментируют пользователи снимки Филиппа с детьми.

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