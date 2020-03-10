Елена Кравец поделилась новыми душевными кадрами со своего авторского проекта «Ироничные чтения»

Звезда Студии «Квартал 95» в последнее время выступает не только на сцене «Вечернего Квартала». Так, знаменитость вместе с Еленой Андрейчиковой проводит чтения рассказов Андрейчиковой и Таши Карлюки в рамках нового проекта, который они называют «Ироничными чтениями». При этом писательница и артистка выступают на сцене для узкого круга публики.

Как сообщает Politeka, Кравец опубликовала в Инстаграм новые фото с одного из таких выступлений. На них можно увидеть, что артистка вышла на сцену в стильном брючном костюме, который выгодно дополняют ярко-красные туфли на шпильке. Ее коллега по сцене также появилась в похожем наряде. Волосы Кравец собрала в низкий свободный хвост.

По словам самой Кравец, выступление было настолько эмоциональным, что она не выдержала и всплакнула прямо на сцене.

«И как же вчера было удивительно, как хорошо нам, как уютно и камерно. И как же хочется оставить это в памяти и рассказать обо всем…И про то, что я, кажется, пару раз отрывалась на несколько сантиметров от земли, вернее от сцены- от удовольствия пребывания в моменте. И про салфетки, подхватывающие мои слёзы в некоторых особенно пронзительных строчках. И про ком в горле, предательски возникающий в финале некоторых текстов. И про возможность быть собой, смеяться над собой, читая вроде бы не про себя...», - написала артистка в подписи к снимкам.

Она также поблагодарила авторов рассказов, а также зрителей и всех, кто помогал организовать эти чтения.

В комментариях поклонники артистки отмечали ее красоту на снимках и мечтали лично побывать на ее чтениях.

До этого мы писали, что Кравец поделилась весенним фото.

Фото, на котором артистка предстала в откровенном наряде и при макияже появилось в ее Instagram.

На фото Елена предстала в весьма смелом образе - ее легкая блузка, вероятно, была расстегнутой или же с глубоким декольте. Артистка улыбалась и держала в руках коробку с ювелирными украшениями.

Напомним, Кравец из "Квартала 95" окончательно ушла в отрыв, горячие кадры из клуба.

Как сообщала Politeka, Кравец из Квартала 95 засветила грудь в прозрачной блузке, эффектный кадр.

Также Politeka писала, что дочь Кравец из Квартала 95 похвасталась взрослыми развлечениями вдали от дома.