Звезда «Квартала 95» Елена Кравец устроила откровенные танцы на камеру и покорила всех

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Хорошего вечера», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно Руслана из команды «Заинька», который снимает, как Елена Кравец танцует под песню MOZGI «Аябо». Как можно заметить, девушка в белом костюме, который дополняют красивые цепочки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Ох и замануха», «как же я давно не была на дискотеке. Может тоже устроить себе праздник?», «супер», «молодец! Так держать», - пишут они.

До этого мы писали, что Елена Кравец поделилась весенним фото. На нем артистка предстала в откровенном наряде и при макияже появилось в ее Instagram. Актриса порассуждала о женской природе, привлекательности женщин в глазах мужчин и прочем:

"Влюбленная женщина, как цветок, распускается с первыми весенними лучами солнца. Она зажмуривает глаза, вдыхая свежий воздух и подставляя лицо легкому ветерку...", - так романтично и по-философски подписан новый рекламный снимок артистки.

На фото Елена предстала в весьма смелом образе - ее легкая блузка, вероятно, была расстегнутой или же с глубоким декольте. Артистка улыбалась и держала в руках коробку с ювелирными украшениями.

Поклонникам известно актрисы, автора и комика очень понравилась такая, цитируем "легкая" красавица-Елена, они написалаи, что звезда "все хорошеет" и еще о том, конечно же, что все женщины с нетерпением ждут прихода весны.

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