Российская актриса Наталья Бочкарева после скандала с наркотиками продолжает "баловать" своих подписчиков

Об этом пишет Politeka.net.

Актриса Наталья Бочкарева продолжает публиковать в социальных сетях откровенные снимки.

Новое фото 39-летняя звезда российского кино опубликовала в своем личном Instagram.

Для снимка Наталья Бочкарева сняла с себя всю одежду, позировала полуобнаженной, прикрыв соблазнительные формы бордовой простыней. Завершали образ эффектная укладка и яркий макияж.

"Дорогие мои, как вы считаете, существует ли в реальной жизни какой-нибудь особый рецепт любви? Меня на такие мысли натолкнула шуточная табличка, которая висит на одной из наших съёмочных локаций Можете чуть увеличить это фото и почитать", - говорится в подписи к снимку.

Но поклонники актрисы, вместо ответа на поставленный вопрос, стали восхищаться внешним видом Натальи Бочкаревой.

"Наташа красотка", "Ты рецепт любви", "Шикарная женщина", "Выглядите просто шикарно", " П*рнозвезду напоминаешь прям", "Ну какая вы красотка, слов нет", "Какая сладкая...", "Да тут и добавить нечего, все ингредиенты в сборе", - написали они в комментариях под снимком.

Ранее мы рассказывали о том, что Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотическими веществами в белье. Наталия Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», разгуливала по улице с 0,69 грамма кокаина в трусах, из-за чего ее остановила полиция.

Актриса отрицала свою вину и заявила, что видео с ее задержанием якобы смонтировали, хотя на видеоролике Бочкарева отчетливо заявила силовикам, что у нее в белье спрятаны запрещенные вещества.

Бывшая помощница актрисы Дарья Дьяченко заявила, что Наталью Бочкареву, вероятно, подставили с наркотиками. Они долго сотрудничали и если бы актриса действительно употребляла запрещенные вещества, то она точно бы заметила.

Напомним, новое видео позора звезды «Счастливы вместе» слили в сеть

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