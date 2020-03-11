Снежана Бабкина, супруга украинского певца Сергея Бабкина, рассказала, как чувствует себя их 13-летний сын Артур, попавший 4 марта в больницу с пневмонией

Как передает Politeka.net, жена артиста поделилась фото в своем микроблоге в Инстаграм и радостной новостью. В кадрах мы видим саму Бабкину, ее мужа и побледневшего, но улыбающегося подростка.

"У нас отличные новости! Сейчас нас переводят из реанимации в стационар! Артусику уже намного лучше! Спасибо Вам за поддержку и миллион добрых сообщений🙏🏻", - рассказала Снежана, отметив, что у мальчика была тяжелая форма пневмонии с плевритом.

Напомним, жена Бабкина делилась в соцсети, что началось заболевание с легкого кашля, который стремительно усиливался, также поднялась температура выше 41 градуса. Но вместо того, чтобы отправиться в больницу с мальчиком, температуру сбили, и он продолжал находиться дома. Уже когда подростку стало трудно дышать, вызвали "скорую".

Снежана предупредила родителей, чтобы те не занимались самолечением, а срочно обращались к специалистам.

"😥 Врачи говорят, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями! Дорогие родители! НЕ ЛЕЧИТЕ ДЕТЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ‼️ Всегда обращайтесь за помощью к специалистам! И пусть Ваши детки будут здоровы‼️", - подчеркнула Бабкина.

Поклонники семьи порадовались за подростка, однако, отметили, что он сильно похудел.

")))как хорошо, когда хорошие новости))но как похудел мальчик((("

"Как Вы похожи с сыночком 😍"

К слову, Артур не родной сын Сергея, но исполнитель испытывает настоящую отцовскую любовь к мальчику.

Ранее мы сообщали, Снежана поразила публику, показав новую прическу. Девушка решилась избавиться от длинной копны. Бабкина предстала с каре и вызвала неоднозначную реакцию у фанатов.

«Оу.. Вся страна поверила что в ваших волосах сила Бабкина😂», «Снежана, супер!!!👍 Можно и ещё короче!💇 Или это уже предел!?», «Классная стрижка вам очень идет такая длина!!! Длинные были просто шикарные😍», «Снежана, очень идет новая стрижка! 😘🌼💐», «Блин Бабкина Ты с ума сошла😎 такие волосы обрезать😮», - писали в комментариях.

Напомним, Бабкин стал отцом в четвертый раз.

Как сообщала Politeka, жена Бабкина кардинально сменила имидж и поразила видом: "Безумная женщина"

Также Politeka писала, что беременная жена Бабкина показала, как когда-то венчалась.