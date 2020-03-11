Резко помолодевшая Лариса Долина эффектно провела минувшие выходные

Об этом пишет КП.

Известно, что звезда сперва приняла участие в фестивале "Утро родины", а позже дала сольный концерт на Сахалине.

Лариса Долина практически два часа вживую исполняла такие композиции, как "Погода в доме", "Половинка" и другие. Несмотря на безупречный звук, артистка шутила, что старается "не дать петуха", так как по московскому времени для нее еще утро.

По окончанию концерта на сцену поднялся губернатор Сахалина и преподнес Ларисе Долиной роскошный букет, а она в ответ поблагодарила публику за поддержку.

"Спасибо, что позвали в ваш замечательный город меня, а не Пугачеву и не Аллегрову", – мощно врезала Долиной своим коллегам по сцене.

Но пользователи в социальных сетях неоднозначно отреагировали на заявление звезды. Некоторые комментаторы посчитали, что Лариса Долина слишком неуважительно отнеслась к Пугачевой и Аллегровой.

"Ну ляпнула про Пугачеву и Аллегрову и ляпнула. Но зачем этот ляп разносить по всему свету? В своем междусобойчике они сами разберутся", "Была бы воля: они бы друг друга все поубивали! Вот такая любовь на нашей эстраде", "Пугачева и Аллегрова это слышали?", "Позвали Долину, потому что у неё гонорар в сто раз меньше Пугачевой. Это единственная причина", "В сторону коллег! Ну и л*рва", "Вблизи показали по тв, восставший Майкл Джексон", - пишут пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева из-за болезни не смогла раздавать людям на улицах букеты цветов. Это уже стало хорошей традицией, но в 2020 году планы Аллы Пугачевой перечеркнула коварная болезнь.

«Этот праздник всегда для меня особенный. Настроение у меня отличное, но приболела. Это не коронавирус. Продолжайте мою традицию. Разрешайте весну. Дарите радость людям. Светить всегда, светить везде — вот лозунг мой и солнца», - уверенно заявила примадонна.

Бывший возлюбленный примадонны Филипп Киркоров признался, что Алла Пугачева уже давно всех приучила к празднику желтых цветов.

Напомним, что Алла Пугачева совсем сдала, друг семьи сделал срочное заявление: "Может умереть...".

Как сообщала Politeka, скандал вокруг Пугачевой разгорелся с новой силой, Лоза не сдержался: «Делает, что ей вздумается».

Также Politeka писала, что Алла Пугачева поплатится за испорченные карьеры, звезды ополчились против Примадонны: «Придется несладко».