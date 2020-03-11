Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала кадры с клипа и довела фанатов до паники

Вчера состоялась презентация клипа Нади и Позитива "Навсегда/Никогда", однако доволньо неоднозначные кадры навели поклонников на мысль, что группа решила прекратить существование и на подобный вывод фанатов привели сразу несколько намеков, пишет Politeka.

Так, 10-го марта новый ролик появился на официальной странице «Время и Стекло» на YouTube и привел в замешательство всех фанатов группы. Многие кадры и сам посыл клипа насторожили фанатов группы и заставили их задуматься о возможном распаде коллектива.

Во-первых, в клипе показали все лучшие моменты из существования группы, а также сняли моменты, как сама Надя и Алексей смотрят на это и трогательно пытаются сдержать слёзы. За их спинами сидели все помощники, стилисты, продюсер и постановщики работ звезд. В завершении просмотра Надя и Алексей символично расходятся по разные стороны экрана, на котором заметна довольно провокационная фраза «Время истекло».

На фан-странице группы пользователи не только представили серию кадров растроганной Нади и Алексей, но еще и сотни испуганных комментариев от преданных и любящих фанатов.

"Не знаю что это значит .. 💔 Надеюсь это не то , что мы все подумали", - сообщается на фан-аккаунте. Однако, многие уже тогда, еще до официального объявления, догадались, что группа готовится к завершению работы.

Ранее Надя представила нежный кадры с коллегой, на котором сверкнула яркой улыбкой и светлым костюмом с розовым жилетом.

«Девочки!!!! С нашим праздником ! Сегодня нам можно всёёё 😂😈 идеальная весна в идеальной @katsurina.online 🖤 @dasha_katsurina ⚡️», – написала Надя под новым кадром.

Пользователи сети принялись комментировать увиденное:

«Красивые🔥😍», «С праздником, Надюшка❤️», «Спасибо😊 и тебя с праздником!!!💕🌺,» «Класная😍😍😍😍😍😍💕», «Оооо боже как это красиво😍😍😍😍 не могу😘💜👌👌».

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