Надя и Позитив рассказали о своем решении прекратить работать в одной группе

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева вместе с коллегой Алексеем Завгородним объявила о распаде группы

Вчера артисты выпустили трогательный клип "Навсегда/никогда", представив поклонникам целую серию кадров, заснятых в разное время существования знаменитой группы, пишет Politeka.

А сегодня 11-го марта, уже подготовив поклонников, Надя и Позитив официально объявили в специальном интервью: группа прекращает своё существование. В заявлении артистов в Инстаграм и на Ютуб-канале сказано, почему они решились на такой неожиданный для фанатов шаг.

Так, звезды решили подробно рассказать о своем решении, отметив, что их работа не завершается – они просто продолжат свою деятельность по отдельности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность может продолжить свой путь дальше. Так должно быть, так всегда должно происходить ", - начал свой рассказ Позитив.

Артист заявил, что отведенное время их группы истекло, они ощущают, что сказали уже все возможное фанатам своими совместными работами и в коллективе успели сделать именно то, что планировали.

«Мы действительно ощущаем, что в этой группе мы с Позитивом сделали максимально все», – отметила в свою очередь Надя.

Также артисты рассказали, что их последний концерт состоится осенью, 11-го сентября во дворце «Украина», а до этого момента они собираются отправиться в последний тур под символичным названием: "Финальные титры".

В завершении Надя рассказала на своей странице в Инстаграм, что она находится в смятении, ведь данный шаг является также и началом ее новой жизни.

«Это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло. Такой огромный период, целая творческая жизнь – большая редкость для современного артиста. А нам удавалось удивлять, эпатировать и каждый раз создавать что-то новое, чтобы дарить радость и вдохновлять! И мы будем продолжать, только еще круче и по-другому – наступает новый этап», – трогательно отметила Дорофеева.

Отметим, артисты также рассказали, что съемки последнего клипа - на песню "Навсегда/Никогда" стали для них полной неожиданностью.

"Все, что вы видели в клипе - это не постановка. Это видео, которое для нас смонтировала наша команда. Таким образом, мы смотрели этот клип и снимались в клипе. Это был большой сюрприз", - отметила Дорофеева.

По ее словам, они узнали о съемках буквально за минуту до появления в павильоне.

«И когда мы зашли в павильон и увидели этот огромный экран, я конечно, поняла все сразу. Я поняла, что это сюрприз, я поняла, что вся наша команда сидит где-то за монитором. Мы услышали голос Иры, которая нас пригласила присесть и посмотреть на экран, и здесь все стало ясно», – рассказала Надя со слезами на глазах.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

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