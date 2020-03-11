Меган Маркл и принц Гарри в скором времени могут стать владельцами элитной недвижимости в США

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Как известно, уже 31 марта Меган Маркл и принц Гарри сложат с себя королевские полномочия, и окончательно переедут в Канаду.

Но герцоги Сассекские могут также приобрести себе недвижимость в Штатах. Дело в том, что Меган Маркл мечтает больше времени проводить со своей матерью, поэтому семья сейчас занимается поиском элитной недвижимости в США.

Риэлтор Стюарт Хеллер подтвердил, что к нему уже обращались герцоги. В первую очередь, их заинтересовал настоящий дворец Petra Manor, который находится на берегу океана.

По его словам, дом ранее принадлежал звезде сериала «Спасатели Малибу» Дэвиду Чэрвету. В особняке восемь спален и десять ванных комнат. Среди дополнительных удобств: танцевальная студия, домашний кинотеатр, винный погреб и теннисный корт. Во внутреннем дворике — гигантский бассейн.

Посуточная аренда обойдется в 16 тысяч долларов, а для покупки дома придется выложить 20 миллионов.

Американские СМИ утверждают, что Меган Маркл заинтересовал этот дом, поскольку она раздумывает над возвращением в Голливуд. По слухам, супруга принца уже попросила агента найти для нее роль в фильме про супергероев. Однако студия Disney готова предложить звезде только работу над озвучиванием мультфильмов.

Ранее мы рассказывали о том, что Меган Маркл засекли с другим. Инцидент произошел в британском городе Дагенем.

Так, во время посещения местного учебного заведения Меган Маркл выступила со сцены. В этот момент на сцену вышел юноша, которому она радостно улыбнулась. Парень нарушил протокол королевской семьи и после рукопожатия поцеловал женщину. Его он объяснил тем, что Меган «действительно красивая».

«Надеюсь, вы не против того, что я обнимал вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она приехала в мою школу. Мне было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет», - написал он в письме принцу Гарри.

Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".