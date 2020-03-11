Голливудский режиссер Харви Вайнштейн планировал избавиться от Дженнифер Энистон

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Сообщается, что в рамках нового заседания Верховного суда в Манхэттене была обнародована переписка Харви со своими помощниками.

Согласно данным следствия, режиссер Харви Вайнштейн, узнав, что американское издание собирается выпустить материал с откровениями Дженнифер Энистон об их сотрудничестве, впал в ярость.

«Надо убить Джен Энистон!», - психовал режиссер.

Тогдашние откровения Энистон действительно были весьма резонансными. Звезда Голливуда уже тогда рассказала то, о чем впоследствии заявили многие ее коллеги — о недостойном поведении Вайнштейна.

«Она призналась подруге, что на премьере фильма «Цена измены» в 2005 году Вайнштейн домогался к ней, прижавшись к ее спине и ощупывая тело. На протяжении многих лет он часто смотрел на ее декольте и вел себя неподобающе, заставляя Дженнифер чувствовать себя неловко. Источник утверждает, что Харви был долгое время влюблен в Энистон и постоянно говорил о том, насколько она горячая», — говорится в выдержке из статьи.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший муж Дженнифер Энистон выдал все секреты известной актрисы.

После развода с актрисой Джастин Теру начал писать автобиографию. По словам источников, в книге большое внимание будет уделено Энистон и ее непростым отношениям с мужчинами.

Отмечается, что Джастин всегда чувствовал себя на вторых ролях. Якобы Энистон никогда не переставала думать о бывшем супруге, поэтому и второй ее брак так быстро обернулся разводом. Сейчас, когда Дженнифер все чаще появляется на публике в компании Питта, Теру невероятно ревнует.

«После расставания с Дженнифер Джастин начал писать книгу о себе. Там очень много моментов из их совместной жизни. Желающих издать книгу полно, и сейчас Джастин подбирает самый выгодный для себя вариант. Джастин провел большую часть их брака, чувствуя себя заменой Брэду Питту, но Энистон уверяла его снова и снова, что это не так. Теперь выясняется, что он был прав, и это его ранит», — рассказал источник, приближенный к артисту.

Напомним, что Брэд Питт и Энистон после громкого воссоединения готовятся к "медовому месяцу": "Джоли кусает локти...".

Как сообщала Politeka, Энистон устроила фотосессию для взрослых в белье и без, Брэд Питт кусает локти: "Вот это формы!".

Также Politeka писала, что бывший муж Дженнифер Энистон решил выдать ее секреты: «Потратил годы на…».