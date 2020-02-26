Подробности взаимоотношений Дженнифер Энистон с мужьями скоро станут известны общественности

После развода с актрисой Джастин Теру начал писать автобиографию. По словам источников, в книге большое внимание будет уделено Энистон и ее непростым отношениям с мужчинами.

Отмечается, что Джастин всегда чувствовал себя на вторых ролях. Якобы Энистон никогда не переставала думать о бывшем супруге, поэтому и второй ее брак так быстро обернулся разводом. Сейчас, когда Дженнифер все чаще появляется на публике в компании Питта, Теру невероятно ревнует.

«После расставания с Дженнифер Джастин начал писать книгу о себе. Там очень много моментов из их совместной жизни. Желающих издать книгу полно, и сейчас Джастин подбирает самый выгодный для себя вариант. Джастин провел большую часть их брака, чувствуя себя заменой Брэду Питту, но Энистон уверяла его снова и снова, что это не так. Теперь выясняется, что он был прав, и это его ранит», — рассказал источник, приближенный к артисту.

Напомним, что Теру начал карьеру еще в 90-х, но слава пришла к нему после выхода сериала «Оставленные». Проект получил хорошие отзывы от критиков, но после третьего сезона его закрыли. Сейчас в карьере Джастина снова наступил кризис.

Кроме того, по словам инсайдеров, он все еще не может отойти от драмы в личной жизни.

«Джастин чувствует, что потратил годы своей жизни на женщину, которая в конечном итоге была влюблена в кого-то другого. Сейчас она практически игнорирует его, поэтому у Джастина есть ощущение, что ему нечего терять», — заявил инсайдер.

Сама Энистон пока не комментирует слухи о воссоединении с Питтом и конфликте с Теру. Известно, что после развода с Анджелиной Джоли Брэд связался с первой супругой и попросил у нее прощения за доставленную боль. После этого Дженнифер стала регулярно общаться с Питтом и даже пригласила его на празднование своего 50-летия.

Напомним, что Брэд Питт и Энистон после громкого воссоединения готовятся к "медовому месяцу": "Джоли кусает локти...".

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