Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева рассказала о причинах распада группы вместе с Алексеем Завгородним

Несколько часов назад группа официально объявила о завершении существования, чем буквально взорвала все социальные сети, пишет Politeka.

Спустя десять лет совместной работы Надя и Алексей решила завершить совместный проект весьма трогательным образом - артисты представили прощальный крип, во время которого показали лучшие кадры, отснятые за все года работы вместе. Также артисты показали себя, наблюдающими за просмотром смонтированной записи и рыдающими от увиденного - это стало для них большим сюрпризом.

Надя также представила в Инстаграм часть из прощального интервью с личным комментарием:

«Когда я осознаю, что группа «Время и Стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло.

Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный словами благодарности всем, кто был рядом – нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде @mozgientertainment», - написала Надя.

Поклонники завалили пост комментариями:

«"Время и Стекло" для многих не просто группа, это целая жизнь. Семья, во главе которой стоят два безумно талантливых человека. Очень благодарна этим ребятам за все, что они делали», «Надя и Лёша всегда будут моими кумирами🙏❤», «Спасибо за эти эмоции и детство...💔», «Жизнь потеряна», «Очень жалко, что вы распадетесь, я привыкла к вам как группе, но надеюсь в будущем вы будете крутыми сольными исполнителями, а пока мы рады, что хотя бы будет тур и последний концерт вашей группы❤️❤️❤️», «Спасибо вам за 10 лет счастья 💕😢», «Очень жаль,ну мы как любили вас и будем любить и слушать ваше треки😔❤️🌹».

Отметим, утром звезды также решили подробно рассказать о своем решении, заявив, что их работа не завершается – они просто продолжат свою деятельность по отдельности.

"Мы продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность может продолжить свой путь дальше. Так должно быть, так всегда должно происходить ", - начал свой рассказ Позитив.

Артист заявил, что отведенное время их группы истекло, они ощущают, что сказали уже все возможное фанатам своими совместными работами и в коллективе успели сделать именно то, что планировали.

Также артисты рассказали, что их последний концерт состоится осенью, 11-го сентября во дворце «Украина», а до этого момента они собираются отправиться в последний тур под символичным названием: "Финальные титры".

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

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