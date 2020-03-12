Американская актриса и певица Дженнифер Лопес удивила помолодевшим видом

Фотографию с новой прической и необычным маникюром звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На фото актриса демонстрирует свои острые ноготочки, накрашенные ярким неоновым цветом. Видно, что Джей Ло покрасила некоторые пряди волос, обновив свою прическу. Кроме этого, певица нарастила себе ресницы.

За несколько часов фотографию Лопес лайкнуло более 625 тысяч человек. Поклонники в восторге от нового образа звезды.

«Какие ногти», «Королева», «Ты великолепна!», «Мой ангел», «Невероятная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци совсем в неприглядном виде. 50-летняя звезда шла из спортзала в спортивном костюме. Она была без макияжа и укладки. Сразу заметно, что у звезды короткие волосы. Кроме того, на коже не было идеального загара.

Несмотря на это, Лопес все еще остается кумиром миллионов. Зимой она стала приглашенной звездой на шоу Супербоула. Это, по словам звезды, величайшее признание артиста. 50-летняя Лопес уделяет много внимания спорту и тренировкам. Поэтому ее фигура выглядит потрясающе. Недавно она опубликовала фото в купальнике, показав без прикрас, как может выглядеть женщина в ее возрасте. Знаменитость предстала в одном белом купальнике. От тела звезды нельзя отвести взгляда - упругий пресс, красивая грудь, подкаченные руки и ноги.

Как известно, у Лопес есть двое детей. Двойняшек она родила в 2008 году. Сейчас актриса встречается с американским бейсболистом Алексом Родригесом. В сети они регулярно делятся трогательными видео и фотографиями из повседневной жизни.

Напомним, что дерзкая Джей Ло задрала ногу, засветив самые пикантные места: «возраст не помеха».

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала свои пышные формы во всей красе, возраст не помеха: «Невероятная».

А еще Politeka сообщала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.