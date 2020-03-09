Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес разом зі своїм хлопцем, американським бейсболістом Алексом Родрігесем записали смішне відео для молодіжної мережі Тік Ток

Відео Родрігес опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На відео спортсмен стоїть в піджаку і окулярах. У руках він тримає телефон, на який знімає, як Джей Ло танцює. Актриса одягнена в обтягуючу білу сукню з голою спиною. Вона пристрасно танцює поруч зі своїм коханим. Але одним момент кадр змінюється і зірки опиняються в нарядах один одного. На Родрігесі красується біле плаття, а на Джей Ло піджак і окуляри.

На відео відреагувало безліч відомих людей і фанатів. Тим більше, що воно з'явилося відразу в декількох акаунтах. На сторінці у Родрігеса його подивилися майже 2 мільйони разів.

«Я не можу перестати дивитися це», «Смішно», «Одержимий», «Дуже добре!!», «Цей чоловік відданий. Де мені знайти бойфренда, який буде робити дурні TikToks зі мною», «Це неймовірно», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці в непривабливому вигляді. 50-річна зірка засвітилася в Майамі, коли йшла додому після занять в спортзалі. Джей Ло була в легінсах з камуфляжним принтом і в спортивному короткому топі. Відразу помітно, що у зірки коротке волосся, вона йшла без грама гриму і укладки. Крім того, на шкірі не було ідеальної засмаги.

Незважаючи на це, зірка виглядає чудово для свого віку. Регулярний спорт допомагає їй тримати себе у формі. Її 44-річний бойфренд, до речі, досі професійно грає в бейсбол. Вони разом з 2017 року.

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