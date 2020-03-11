Известная певица и звездная наставница шоу Голос Тина Кароль ответила на вопросы в коротком опросе

Видео, которое всколыхнуло сеть, появилось на странице шоу Голос країни в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Три вещи которые всегда с собой: гордость, мудрость, внимание. А еще есть деньги, ключи, телефон.

Лучший музыкант за всю историю: рыба-кит, она поет на самом деле.

Лучшая песня всех времен: любая колыбельная.

Если бы я не стала артисткой, я бы стала стюардессой.

Артист должен быть артистом.

Утро артиста начинается с того, что он открывает глаза.

На повторе в плейлисте: тишина.

«Чрезвычайно мудрая женщина. Само совершенство», «Милая такая», «Тина просто волшебная», «Вау, это удивительно», «Можно с Даном тоже самое выложить🙏🏻», «Лучшая стюардесса мира», - комментируют видео в сети.

Напомним, ранее Кароль, которая была наставницей в шоу «Голос. Діти», поделилась мнением, что сейчас дети "совсем другие".

"Они взрослые не по годам. Я не была такой. Моим деткам от 9 до 12 лет, а я в это время еще и не мечтала о карьере певицы, я просто ходила в школу и собиралась стать стюардессой, потому что мне нравились путешествия… У меня не было каких-то глобальных планов, я просто жила, наслаждаясь детством. Я вообще начала петь только по своему личному желанию с 14 лет. Это достаточно поздно по нынешним временам. Те дети, которые попали в мою команду, прошли батлы, идут в полуфинал и в финал, — они сами решили, кем им быть. Они осознают свой путь и приняли свое будущее. Их заветная мечта — это быть артистами, и они на пути к ее реализации", - рассказала она.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

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