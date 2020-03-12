Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина поделилась фотографией с шикарной укладкой и макияжем

Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На фото девушка красуется с роскошными локонами, которые спадают на ее плечи. Ее уши украшают массивные серьги, а на руке надета кожаная удлиненная перчатка. Мишина опустила глаза, показав нереальный вечерний макияж.

«Вы когда-нибудь замечали, что вас запутывают и проверяют... ситуации? Что вот вдруг снова вы слышите те же слова, выражения, моменты... некая цикличность... Мы зачастую сомневаемся и поддаёмся слабостям... Повтор ситуаций существует лишь для исправления ошибок и укрепления силы воли», - написала актриса.

Всего за час пост Мишиной собрал более 13 тысяч лайков. Поклонникам очень понравился ее новый образ.

«Вау ты даже сама на себя не похожа. Будто другой человек, тебя меняет этот макияж он такой и нежный, и в то же время строгий. Тебе он очень сильно подходит», «Само совершенство», «Вот это идеал красоты! Будь всегда такой», «Ооооо Господи какая вы красивая», «Какая Вы роскошная женщина!», «Прекрасна», «Красивейшая!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина поделилась фотографией в спортивной одежде и в необычной локации. Девушка позировала, сидя на эскалаторе. На звезде были надеты черные толстовка с капюшоном и штаны, а также кроссовки.

Мишина рассказала, что с ростом ее популярности растет и ответственность. Она подчеркнула, что опорой в ее жизни являются собственные ценности.

«Есть вещи, которыми нельзя пренебрегать и у каждого они свои, поэтому стоит задать себе вопросы: "Как ты хорошо себя знаешь? Что ты любишь? Что ты ценишь? Что ты себе разрешаешь? Кажется это так просто, но как часто мы себя предаем на самом деле?», - отметила актриса.

Напомним, что Ксения Мишина посветила шикарным телом перед главной соперницей: "Бешеная энергия".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина крупным планом показала, чем наградила ее природа: "Идеал украинской женщины".

А еще Politeka сообщала, что Ксения Мишина соблазнила великолепием в плаще: "Бомба".