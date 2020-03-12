Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина поделилась фотографией с шикарной укладкой и макияжем
Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На фото девушка красуется с роскошными локонами, которые спадают на ее плечи. Ее уши украшают массивные серьги, а на руке надета кожаная удлиненная перчатка. Мишина опустила глаза, показав нереальный вечерний макияж.
«Вы когда-нибудь замечали, что вас запутывают и проверяют... ситуации? Что вот вдруг снова вы слышите те же слова, выражения, моменты... некая цикличность... Мы зачастую сомневаемся и поддаёмся слабостям... Повтор ситуаций существует лишь для исправления ошибок и укрепления силы воли», - написала актриса.
Всего за час пост Мишиной собрал более 13 тысяч лайков. Поклонникам очень понравился ее новый образ.
Могилевская ошарашила пикантной выходкой прямо на сцене: неприличные кадры облетели сеть
Кравец оставила «Квартал 95» и расплакалась на сцене, сильные фото: «Хочется рассказать обо всем»
"Любовница" Меладзе из ВИА Гра прямо в машине показала, чем соблазняет мужчин: "лифчик не нужен"
Горячая жена Артура Пирожкова засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота»
«Вау ты даже сама на себя не похожа. Будто другой человек, тебя меняет этот макияж он такой и нежный, и в то же время строгий. Тебе он очень сильно подходит», «Само совершенство», «Вот это идеал красоты! Будь всегда такой», «Ооооо Господи какая вы красивая», «Какая Вы роскошная женщина!», «Прекрасна», «Красивейшая!», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ксения Мишина поделилась фотографией в спортивной одежде и в необычной локации. Девушка позировала, сидя на эскалаторе. На звезде были надеты черные толстовка с капюшоном и штаны, а также кроссовки.
Мишина рассказала, что с ростом ее популярности растет и ответственность. Она подчеркнула, что опорой в ее жизни являются собственные ценности.
«Есть вещи, которыми нельзя пренебрегать и у каждого они свои, поэтому стоит задать себе вопросы: "Как ты хорошо себя знаешь? Что ты любишь? Что ты ценишь? Что ты себе разрешаешь? Кажется это так просто, но как часто мы себя предаем на самом деле?», - отметила актриса.
Напомним, что Ксения Мишина посветила шикарным телом перед главной соперницей: "Бешеная энергия".
Также Politeka писала, что Ксения Мишина крупным планом показала, чем наградила ее природа: "Идеал украинской женщины".
А еще Politeka сообщала, что Ксения Мишина соблазнила великолепием в плаще: "Бомба".