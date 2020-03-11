Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина нарвалася на масу компліментів з-за свого способу

Артистка завжди виглядає дуже привабливо, пише Politeka.net. В цей раз вона зуміла зачарувати формами в незвичайному вбранні.

Чорне модне плаття, яке за кроєм нагадує довгий піджак, підкреслило ідеальну фігуру зірки.

Довгий наряд мав виріз, який відкрив струнку ніжку артистки. Також помітно глибоке декольте, яке виділило пишні груди зірки.

На Ксенії були лакові туфлі на довгих шпильках, в результаті її ноги здавалися довшими.

Завершувала її образ сумочка-клатч, яку вона носила в руці. А макіяж з акцентом на очі лише підкреслив її красу.

На одному з фото Ксенія позувала зі своєю головною конкуренткою - теж учасницею шоу "Танців з зірками 2019" - Анною Рызатдыновою. Остання посіла друге місце.

Варто відзначити, що член журі хореограф Влад Яма заявив, що Різатдінова була гідна перемоги більше, після чого дівчину стали називати фавориткою шоумена.

В пості Ксенія Мішина розповіла, що у неї був чарівний вечыр, адже вона вручала нагороди спортсменам. При цьому зірка відчувала хвилювання.

"Впіймала себе на думці, що це одночасно круто і нестерпно складно стоячи на сцені бути максимально сконцентрованим, корисним, цікавим і вміти там бути, говорити, нести... І попри мою професію і здавалося б досвід публічних виступів - це виявилося тернами і чимось новим, що я хочу осягнути...

Завжди спостерігаю за собою, за своїми почуттями, емоціями і сьогодні це дало мені нову ідею для саморозвитку, вивчення, руху...", - написала актриса.

За годину пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів.

"Яка ти прекрасна ❤️❤️❤️", "Шикарне плаття 🔥", "МОЯ НАЙКРАСИВІША♥️♥️♥️♥️♥️", "Ось чому Вас люблять мільйони...Ви людина, яка поєднує в собі шалену енергію, ніжність, доброту,нескінченну працездатність, силу і міць...", "Стильно! Коли поруч приємна атмосфера, вона дарує крила і сумніви, тому що звичний негатив", "Дуже гарні", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія облягла п'яту точку чорною тканиною: "Потрібна і все".

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