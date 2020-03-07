Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина поділилася своїми думками про людське тіло

Зірка опублікувала фото в Instagram, на яких виставила напоказ свою чарівну красу, пише Politeka.net. Зірка була в двох нарядах.

Артистка наділа безрукавку і зробила високу зачіску. Дівчина направила погляд в бік, засвітивши свої тіні коричневого відтінку.

На другому фото Мішина перебувала за столом. Вона була в чорному обтягуючому гольфі. Зірка посміхалася, продемонструвавши натуральну красу. На обличчі дівчини практично не було макіяжу, а виділялися лише вії.

У пості Ксенія розповіла, що відносилася до свого тіла дбайливо і завжди вважала його інструментом. Артистці імпонує традиційна індійська медицина – аюрведа і вона мріє пройти курс детоксикації всього організму.

Зараз же артистка випиває по два літри води в день, дотримується помірного харчування і робить масаж обличчя і інші речі, щоб підтримати красу і відтягнути старість.

За чотири години пост зібрав понад 14500 лайків і багато коментарів.

"Ксенія ви прям ідеал української жінки! Обожнюю 🥰 вас 🔥❤", "Дуже навіть цікаво", "Красотулька👍", "Я тащуся від тебе", "Яка ви красива, просто приклад для наслідування 😊", "Красуня😍😍", "Дуже стильно♥️", "Ви - ідеальне поєднання краси і таланту 😍😍😍😍", "Ксенія ви така красива і талановита! 😘💖", "Ви молодчинка👍. Води, точніше, 4% від загальної маси тіла за добу. Але це не тільки вода, але і рідина, яку ми отримуємо з їжею. Для дітей розрахунок трохи інший "," Красива, приваблива дівчина.І добре написано і мені сподобалося. 👍 ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ксенія Мішина постала в спокусливому образі, вона прочинила губи і доторкнулась до них пальцями.

Зірка дивилася вдалину. На обличчі виділялися лише довгі темні вії і брови.

Артистка вирішила ніяк не підписувати фото, поставивши лише два смайлика.

Раніше ми писали, що Мішина позувала на темному тлі, тримаючи в руках телефон, а її рот був заклеєний чорним скотчем.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія облягла п'яту точку чорною тканиною: "Потрібна і все".

Як повідомляла Politeka, Мішина Ксенія затягнула розкішні форми в шкіру: "Чуттєва красуня".

Також Politeka писала, що Ксенія Мішина з "розбитим" обличчям налякала зовнішнім виглядом: кадри облетіли мережа.