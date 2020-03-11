Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала на целой серии кадров из спортзала, как пытается похудеть

Не так давно звезда вернулась из отпуска и, похоже, за время отдыха успела набрать лишнее, поэтому принялась активно худеть и рассказывать о первых успехах, информирует Рoliteka.net.

Ни для кого не секрет, что Каминская является любительницей показать себя во всей красе и удивить подтянутой фигурой в различных провокационных нарядах. Как и любая другая девушка, певица желает идеальнцю фигуру и не боится рассказывать о действенных методах, помогающих ее добиться.

К примеру, Каминская практикует знаменитое интервальное голодание. На эту диету звезду вдохновил опыт мамы. Но так как благодаря одному сбросу веса фигура не будет выглядеть идеально, Слава решила также потянуть свои формы в зале вместе с тренером.

Артистка показала в разделе Стори себя в разные моменты тренировки, причем не постеснялась показать лишнее - на некоторых фото видно, что звезда без белья.

Ранее Слава Каминская появилась в естественном виде без брюк во время отдыха в гримерке. Певица показала в разделе Стори в Инстаграм, как, собственно, она готовилась к очередному выступлению.

Сама Слава часто появляется в разных концертных нарядах на публике, некоторые из них достаточно открыты.

Поэтому в Стори Каминская засветила не только лицо без макияжа и волосы без укладок, но еще и несколько странный наряд. Слава позировала в сетчатой юбке, не скрывающей ее ноги в массивных черных ботинках на шнуровке и черной тостовке, удачно скрыв остальные части тела.

Похоже, звезда предпочла отдохнуть с комфортом перед выступлением, поэтому предпочла переодеваться понемногу, удивив неоднозначным образом, состоящим из домашней кофты и части сценичного образа.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

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