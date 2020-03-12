Знаменитости достаточно часто попадают в неловкие ситуации, ведь за их жизнью практически круглосуточно ведется наблюдение

Самое неприятное для звезд – попасть в объектив фотографов после бурной вечеринки. Politeka решила вспомнить, кто из знаменитостей опозорился, попавшись в нетрезвом виде.

В СМИ нередко писали, что жена английского футболиста Дэвида Бекхема Виктория, которая раньше пела в популярной группе Spice Girls, имеет проблемы с алкоголем.

Поводом к этим слухам послужили многочисленные фотографии, на которых Виктория находится в состоянии алкогольного опьянения. Однажды женщина даже выходила с мероприятия в мокрых штанах. Отмечается, что муж всячески помогает ей справиться с проблемами.

У исполнителя роли Гарри Поттера, актера Дэниела Рэдклиффа, судя по фотографиям, были проблемы с алкоголем и наркотиками. Сам Рэдклифф признавался, что начал пить еще во время съемок в «Поттере». Он не справился со славой и деньгами, которые свалились на него.

Известная актриса Линдси Лохан подавала большие надежды и была очень востребованной, когда была юной. Но девушка пристрастилась к алкоголю и наркотикам, в результате чего уничтожила не только свою карьеру, но и свою внешность.

Сегодня Лохан 33 года, но выглядит она на 50. Актриса неоднократно попадала в объективы папарацци пьяной.

Голливудский красавчик Джонни Депп тоже имеет проблемы с алкоголем. Именно это послужило причиной для развода с Эмбер Херд. Конечно, на публике Депп тоже появлялся пьяным.

Российская певица Лолита тоже злоупотребляла алкоголем. Она позволяла себе появляться на публике в таком виде.

Напомним, что звезде «Гарри Поттера» Дэниелу Рэдклиффу подают милостыню: "Похож на бомжа".

Также Politeka писала, что семейство Бэкхемов закатили грандиозный праздник для детей: кадры роскошного торжества слили в сеть.

А еще Politeka сообщала, что со звездой "Гарри Поттера" случилась страшная беда, съемки станут последними.