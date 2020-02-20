Знаменита британка спочатку не повірила лікарям, почувши страшний діагноз і вирішила, що це все якась безглузда помилка

У актриси Джулі Уолтерс діагностували рак кишечника третьої стадії. Про це йдеться в інтерв'ю актриси BBC. Уолтерс, як відомо, виконала роль Моллі Візлі у фільмі "Гаррі Поттер". Зараз артистка продовжує зніматися, проте повідомила про можливий відхід з кіно.

69-річна знаменитість півтора роки тому відчула себе недобре – у неї були розлад шлунка, печія та блювання. Після обстеження лікарі повідомили, що та серйозно хвора:

«Я спочатку подумала, що це все дурниці, і вони, швидше за все, помилилися. Я не могла в це повірити», - розповіла зірка. Зі своїм чоловіком Грантом Роффе актриса поділилася страшною новиною в першу чергу:

«Я ніколи не забуду його обличчя. На його очах виступили сльози», - цитує видання знаменитість.

Актриса перенесла операцію і хоробро пройшла курс хіміотерапії й опісля обстеження показало, що вона змогла подолати хворобу, а про активні зйомках, найімовірніше, зірці екранів доведеться забути і її нинішні зйомки стануть останніми:

«Я не кажу, що взагалі більше ніколи не буду грати. Але я безумовно не думаю, що зможу повернутися до зйомок, які проходять по шість днів на тиждень…», - підсумувала вона.

Нагадаємо також, в американської актриси Шеннен Догерті, що грала у серіалі "Беверлі-Хіллз 90210" діагностували рак грудей четвертої стадії.

Про це сама актриса розповіла в прямому ефірі шоу «Добрий ранок, Америка». За словами Догерті, рак, з яким вона боролася кілька років тому, повернувся. Тепер у 48-річної актриси діагностували рак IV стадії.

«Через кілька днів або тижнів у мене буде 4 стадія, у мене знову з'явиться рак і тому я тут», - зазначила расплакавшаяся актриса.

Нагадаємо і про те, що страшний діагноз зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк поставили майже рік тому. Незадовго після народження молодшої дочки Міли у актриси різко погіршився стан здоров'я. Незважаючи на брак інформації, так як сім'я намагається тримати те, що відбувається в таємниці, в мережу просочилися дані про те, що Заворотнюк перенесла першу операцію в Німеччині. Однак хірургічне втручання не принесло плодів, після чого актрису перевезли в одну з московських клінік, де вона продовжила лікування.

Потім восени 2019 року з'явилася інформація, що актрису виписали і перевели в реабілітаційний центр, де вона проходить процедури у зв'язку з паралічем правої сторони тіла.

Папараці цілодобово чергують під стінами центру і заявляють, що останнім часом рідні Заворотнюк перестали відвідувати заклад. Передбачається, що стан актриси настільки погіршився, що медики заборонили візити, або ж її виписали. В даний час місцезнаходження актриси невідомо.

Зазначимо, Новий рік Заворотнюк відзначала в стінах клініки, незважаючи на прохання родичів відпустити її додому.

Нагадаємо, відомий артист розповів всю правду про хвору на рак Заворотнюк.

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