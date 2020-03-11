Любовь Успенскую заподозрили в злоупотреблении пластикой и фотошопом после публикации нового фото

Известная российская певица украинского происхождения попала под волну критики, опубликовав новый снимок на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.

На новом снимке 66-летняя артистка позирует на своей кухне. Для снимка в простом домашнем образе она выбрала обычный черный спортивный костюм и повязку на голову ему в тон.

«После концерта в Нижнем Новгороде я всё ещё полна сил и энергии. Собираюсь приготовить ужин для моих близких друзей. И планирую сделать это с огромным удовольствием. Сегодня продолжим отмечать любимый женский праздник», - подписала фото Успенская.

При этом многие подписчики обратили внимание на ее лицо. Люди признавались, что буквально не узнают певицу, так как ее внешность сильно изменилась.

«Страшна...как моя жизнь», «Я вас тут не узнала», «Я одна не узнала?», «Я думала, что это Надежда Бабкина», «Что ж вы так боитесь старости. Все перекроены пипец как. Сами на себя уже не похожи», «Тихий ужас. Мумия», «Фотошоп шикарный», «Хомяк будто в рот за щеки наложила кукурузы», «Ну губы у нее, это писец полнейший, как она ими вообще шевелит...это ж надо так себя изуродовать», «Что сделала с лицом Любава», «Я даже её не узнала. Ужас какой-то. Совсем на себя не похожа», - пишут люди.

До этого мы писали, что Успенская поделилась в сети откровенным фото, на котором предстала в светлом мини-платье с блестками, под которое "забыла" надеть нижнее белье. Сквозь тонкую ткань отлично видно каждый изгиб и каждую округлость. Надо отдать Любови должное: несмотря на свой возраст выглядит она, более чем соблазнительно.

Артистка прислонилась к стене, подняв руки вверх и взявшись за голову. При этом театрально закрыла глаза.

Напомним, скандальная Успенская отбросила стыд и показала себя без белья.

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