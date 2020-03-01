Вокруг звезды российского шансона Любови Успенской не утихают страсти после скандала с дочерью. Во многом она сама подливает масла в огонь

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в сети откровенным фото, на котором предстала в светлом мини-платье с блестками, под которое "забыла" надеть нижнее белье. Сквозь тонкую ткань отлично видно каждый изгиб и каждую округлость. Надо отдать Любови должное: несмотря на свой возраст выглядит она, более чем соблазнительно.

Артистка прислонилась к стене, подняв руки вверх и взявшись за голову. При этом театрально закрыла глаза.

В подписи к фото "королева шансона" поблагодарила фанатов за то, что в ее Инстаграм их уже миллион, а также сообщила, что собирается дать концерт в Уссурийске и якобы получит в подарок настоящего тигренка.

"Мама, ради Бога, я ни капли не пьяна! Я безумно влюблена в своих подписчиков! Проснулась и увидела, что у меня вас миллион! Спасибо! Сегодня у меня концерт в Уссурийске! Обещали подарить уссурийского тигрёнка, вот жду подарка! Пока маленький будет со мной, а потом подарю зоопарку!", - написала Успенская.

На артистку тут же накинулись хейтеры. Во-первых, многие отметили, что популярность в последнее время, и в частности, "миллион в соцсети" к ней пришли только благодаря скандалу с дочерью (девушка заявила на телевидении, что подвергалась психологическому насилию со стороны матери). Во-вторых, откликнулись защитники природы, которым не понравилась ремарка о тигре.

"С дочкой справиться не можете.... Какой тигрёнок???? Больше внимания дочери🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️"

"До появления инстаграмма я была о людях лучшего мнения. А теперь понимаю насколько много людей недалекого ума. Себя подарите зоопарку !!! А лучше сразу кунсткамере😏"

"Тех, кто обещал, сдать полиции сразу же при передаче. Пусть посидят за решеткой, подумают о жизни. Совсем двинулись, представителя вымирающего вида "дарить"?"

"Серьезно?в подписоту влюблены?🤣вы о чем...народ не из-за любви к кому то подписывпется в 90%случаях постебаться...и еще-люди друг друга то ненавидят а вас полюбили?Мозги Люба включайте..хоть иногда. .Добра вам 🙌"

Тем не менее также достаточно хвалебных комментариев. Истинные поклонники певицы восторгаются ее прекрасной фигурой и смелостью.

"Какая худенькая!!! Стройняшка и очень се*си❤️💪💥"

"Опупеть фигурка😍"

"У вас больше чем миллион ♥️♥️♥️Вы королева шансона 🔥"

"Ох какое фото!!! Дух захватывает... и давление поднялось от увиденного до 150... придется таблетку выпить. Любовь это ШИК!"

Напомним, что в скандале с дочерью Успенской всплыли новые подробности, мучила и обзывала: «Все началось, когда..».

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