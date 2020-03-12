Вот это перевоплощение

Многие звезды часто меняют цвет волос, особенно, если это нужно для съемок в фильме. Но есть и те, кто долгое время находится в одном цвете и публика уже не воспринимает этого человека по-другому

Politeka решила вспомнить, как выглядели знаменитые блондинки до того, как покрасили волосы в светлый цвет.

Главная блондинка Украины – Ольга Полякова не всегда была блондинкой. От природы у певицы более темный цвет волос. Правда, осветляться звезда начала с ранних лет.

Впрочем, Полякова дала своим поклонникам возможность посмотреть, как бы она выглядела с темными волосами.

Красотка Тина Кароль от природы имеет темный цвет волос. Долгое время она ходила с каштановыми волосами.

Но, по-настоящему женственной и нежной ее, безусловно, делает светлый тон.

Ольга Фреймут была брюнеткой во время рождения своей первой дочки Златы.

Похоже, это был неудачный эксперимент, поскольку в другие периоды своей жизни Ольга отдавала предпочтение светлым волосам.

Украинская актриса Ольга Сумская в молодости ходила с темными волосами.

Сейчас актриса блондинка, но по работе ей иногда приходится перевоплощаться, меняя цвет волос и даже прическу.

Телеведущая Катя Осадчая от природы имеет светлый волосы, но однажды ради шоу она примеряла черный парик.

Стоит отметить, что девушке очень идут темные волосы.

Певица Ирина Билык за свою карьеру сменила много цветов. Она была блондинкой, брюнеткой, рыжей.

Кроме этого, артистка красилась в очень эпатажные яркие цвета. Билык любой цвет к лицу, она выглядит замечательно с любой прической.

Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость: "Оля, тут же дети!".

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