Зірка української естради Оля Полякова з'явилася перед підписниками у мегастильній сукні

У сторіз свого Instagram головна блондинка вітчизняної сцени опублікувала відео, на якому позує в чорній шкіряній міні-сукні, розшитій намистинами, передає Politeka.

«Мої діти і моя тьолка!», – каже Ольга, показуючи своє оточення. У кадрі можна помітити дочку співачки і ще кілька людей.

Наряд облягає пишні форми зірки, а також відкриває її довгі і стрункі ноги, які, без сумніву, є однією з візитівок артистки.

Оскільки коментувати сторіз можливості немає, дізнатися, кого артистка мала на увазі під «тьолкою», так і не вдалося. Однак почуття гумору зірки оцінили і без коментарів.

Раніше ми розповідали, що Полякова разом з ведучою Лесею Нікітюк порадували шанувальників новим відео, теж, до речі, в сторіз.

На кадрах Оля і Леся стоять на сцені і стрибають, розставляючи ноги. Полякова була в короткій чорній сукні, а Леся – в піджаку. Образ доповнили перша кросівками, а друга – високими чобітьми. Також на записы можна побачити інших людей.

Знаменитості позували на шоу "Розсмыши коміка", де Полякова стала ведучою.

Ми також розповідали, що артистка вирішила показати дуже інтимну, на думку багатьох користувачів мережі, процедуру.

Вона вирушила на сеанс масажу обличчя й тіла. Опубліковані кадри в сторіз виконавиці, ймовірно, привернули масу уваги її шанувальників, оскільки вона при процедурі, зрозуміло, роздяглася. Оля лежала під білими простирадлами і відразу показала, як масажують її обличчя, а після - як розминають тіло в районі спини.

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