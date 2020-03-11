Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва розповіла про причини розпаду групи разом з Олексієм Завгороднім

Кілька годин тому група офіційно оголосила про завершення існування, чим буквально підірвала всі соціальні мережі, пише Politeka.

Через десять років спільної роботи Надя і Олексій вирішила завершити спільний проект вельми зворушливим чином - артисти представили прощальний крип, під час якого показали найкращі кадри, зняті за всі роки роботи разом. Також артисти показали себе, наглядачами за переглядом смонтованного запису і риданнями від побаченого - це стало для них великим сюрпризом.

Надя також представила в Instagram частину прощального інтерв'ю з власним коментарем:

«Коли я усвідомлюю, що група «Время и Стекло» існує 10 років, мене накривають змішані емоції – це страх, шок, але насправді нескінченний захват, гордість та щастя. Ми з Льошею @positiff зрозуміли, що зробили максимально все і наш час в групі справді минув.

Дивне відчуття, але зараз я відчуваю себе як артист, який стоїть на сцені з нагородою в руках, переповнений словами подяки всім, хто був поруч – нашим божевільним і крутим слухачам, фан-клубам, моїм рідним і всій величезній команді @mozgientertainment», - написала Надя.

Шанувальники завалили пост коментарями:

«"Время и Стекло" для багатьох не просто група, це ціле життя. Сім'я, на чолі якої стоять два шалено талановитих людини. Дуже вдячна цим хлопцям за все, що вони робили», «Надя і Льоша завжди будуть моїми кумирами🙏❤», «Спасибі за ці емоції і дитинство...💔», «Життя втрачена», «Дуже шкода, що ви распадетесь, я звикла до вас як групі, але сподіваюся, в майбутньому ви будете крутими сольними виконавцями, а поки ми раді, що хоча б буде тур і останній концерт гурту❤️❤️❤️», «Спасибі вам за 10 років щастя 💕😢», «Дуже шкода,ну ми вас любили і будемо любити і слухати ваше треки😔❤️🌹».

Зазначимо, вранці зірки також вирішили детально розповісти про своє рішення, заявивши, що їх робота не завершується – вони просто продовжать свою діяльність окремо.

"Ми продовжуємо свій шлях, ми працюємо, ми дружимо. Немає нічого поганого в тому, що кожен з нас як особистість може продовжити свій шлях далі. Так повинно бути, так завжди повинно відбуватися ", - почав свою розповідь Позитив.

Артист заявив, що відведений час їх групи минув, вони відчувають, що вже сказали все можливе фанатам своїми спільними роботами і в колективі встигли зробити саме те, що планували.

Також артисти розповіли, що їхній останній концерт відбудеться восени, 11-го вересня у палаці «Україна», а до цього моменту вони збираються відправитися в останній тур під символічною назвою: "Фінальні титри".

Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитива.

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