Солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, что делает по утрам

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net:

«Доброе утро! Какую привычку вы хотели бы внедрить больше всего? Я за Ранний подъем!!!☀ Поэтому предлагаю поучаствовать вам в марафоне по раннему просыпанию. Это не значит, что всем надо будет срочно вставать в 5 утра🥱😴. Просто сдвинуть будильник на час раньше, чем надо. Что можно успеть за это время: - позаниматься спортом - почитать📚 - по медитировать🧘‍♀️ - изучить чего-то новое - прогуляться 🏃🏻‍♀️- провести процедуры по уходу за собой🧖🏻‍♀️ - позаниматься творчеством🎼 (рисование🎨🖼 , вышивание 🧵 и т. д.) - тем, что нравится, но никак не находится время для этого .⠀ Когда вы мучительно пытаетесь продрать глаза, слыша, как на прикроватной тумбочке надрывается будильник ⏰ ( самая трудная часть раннего подъема – первые пять минут🙆🏻‍♀️✔️) важно помнить, что в этот момент вы сражаетесь с собой. Это решающее время, когда, уютно лежа в теплой постели, вы принимаете главное решение – начать день сейчас же или нажать на будильнике кнопку повтора сигнала😜. Ранний подъем можно освоить точно так же, как мы осваиваем езду на велосипеде 🚴‍♀️ . Зато вы удивитесь, как сильно это изменит вашу жизнь! Более спортивное тело💪🏻, знание нового языка🗂, больше десятка прочитанных книг📚📖. Чем скорее вы начнете рано вставать, тем быстрее дни, ожидающие вас впереди, будут становиться лучше. ✌🏻😍#раннийподъем», - так продолжительно подписала свой новый пост звезда сцены.

На фото Вика позировала в белом халате и с полотенцем на голове. Артистка улыбалась и стояла на кровати на коленях, при єтом расставив свои ноги "на ширине плеч".

Фаны звезды принялись нахваливать ее позитив, красоту, в частности - лучезарную улыбку и уверенность в себе.

Ранее мы писали, что «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. Девушки выступают на корпоративах, а также дают сольные концерты за границей.

Недавно Виктория опубликовала снимок с концерта. Она сверкнула похудевшей фигурой в блестящем полупрозрачном наряде. Примечательно, что костюм выглядел достаточно откровенно - коротенький топ прикрывает лишь грудь и не доходит до талии звезды. А вот ноги артистки полностью обнажены, лишь прозрачная с блестками ткань прикрывает ее стройное тело.

Напомним, что Виктория Смеюха без макияжа показала сочные мандаринки: "Нет ничего прекраснее".

Как сообщала Politeka, звезда "НеАнгелов" сразила новым талантом после отпуска: "Что вытворяет этими руками!".

Также Politeka писала, что Виктория Смеюха похвасталась своими сладостями во Франции: "Как можно быть такой...".