Эти и другие имена известны всем

Женщины способны поменять ход истории. Журнал Time выделил 100 самых известных лиц очаровательного пола, которые повлияли на события в мире

Проект носит название «100 женщин года» и призван напомнить о лицах, которые стали мировыми лидерами, писательницами, художницами и так далее с 1920 года по 2019 год, пишет Рoliteka.net.

В список вошли актриса Мэрилин Монро, телеведущая Опра Уинфри, писательница Джоанн Роулинг, жена президента Жаклин Кеннеди, певица Мадонна, принцесса Диана, участницы группы Pussy Riot, художница Фрида Кало, телеведущая Опра Уинфри, экоактивистка Грета Тунберг, бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, певица Бейонсе и другие.

Покажем ТОП-5 портретов, которые сделаны практически в одном стиле. Для этого специально были приглашены художники.

Отметим, с 1927 года Time каждый год вручал премию "Мужчина года", однако в 1990-м она стала называться "Человека года".

Женщины украшали обложку за всю историю издания 11 раз.

Напомним, одной из самых привлекательных женщин до сих пор называют Мэрилин Монро.

Звезда завоевала популярность после выхода фильма «В джазе только девушки».

Ее стиль, прическа и манеры стали примером для подражания сначала в США, а теперь во всем мире.

Ранее сообщалось, что принцесса Диана погибла 23 года назад, но подробности ее личной жизни до сих пор беспокоят поклонников.

Повар Даррен МакГрейди рассказал все о предпочтениях Леди Ди в еде, поскольку почти 15 лет он провел на королевской кухне. По его словам, она обожала фаршированный перец и могла есть это блюдо несколько раз в день.

Диана очень тщательно следила за рационом. А когда медики диагностировали у нее булимию, то принцесса и вовсе отказалась от всех вредных продуктов.

Напомним также, что певица Мадонна встречалась с французским брейкдансером Брахимом Зебой. СМИ писали, что они даже собирались пожениться, но, видимо, не срослось.

Несмотря на разницу в возрасте в 30 лет, пара была вместе три года. Кстати, Мадонна всегда выбирала себе кавалеров помладше. Ее муж Гай Ричи был младше ее на 10 лет, а парень Хесус Луса – на 28 лет.

Напомним, племянница принцессы Дианы выходит замуж за престарелого миллионера: интимные фото парочки

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