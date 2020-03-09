Російський виконавець, поп-король російської естради Філіп Кіркоров вибрав собі королеву в конкурсі «Король шукає королеву»
Фото обраниці він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото видно дівчину з чорними волоссям в гарному платті. Вона сидить на троні, а Кіркоров надягає їй на голову корону. Ще на одному знімку навколо Кіркорова зібралося відразу кілька гарних дівчат. Як виявилося, це топ-5 конкурсанток конкурсу, які пройшли у фінал.
«У цьому році свято весни для мене було особливим! Напередодні 8 березня ми зустрілися з п'ятьма фіналістками конкурсу #КорольИщетКоролеву і, нарешті, познайомилися особисто. За цей час кожна з дівчат вразила мене до глибини душі!», - написав співак під фотографіями.
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За його словами, кожна жінка – королева і гідна королівського ставлення до себе. Як з'ясувалося, «Король шукає королеву» - це рекламна компанія, в якій Кіркоров взяв участь. Більшість мешканок Росії могли взяти участь у цій акції, опублікувавши фотографії з магазину «Пятерочка» і розповівши свою історію про те, чому трон має належати їм.
За годину пост Кіркорова зібрав понад 7 тисяч лайків. Шанувальники артиста висловлюють свою думку з приводу конкурсу.
«Шкода, що у Ліліани впала корона... Я вважаю, вона достойніше була отримати її... Це моя думка»,
«Не дуже то я любила Кіркорова... Поки зовсім випадково не потрапила на його концерт в Томську! Я була вражена! Не місто-милионник, звичайна публіка, не Кремль. Як він виступав на сцені, як віддавався на всю котушку!!! Після цього дивлюся на нього з величезною повагою!»,
«Найхаризматичніша мила і приваблива це була Попелюшка. Вона дуже красиво виглядає поряд з Філіпом. Вона по-моєму і була гідна титулу королеви»,
«Схожа на Вашу дочку Аллу-Вікторію»,
«Да який король, окститесь! Жадібний до грошей, старий хлюст! Геть з Росії!», - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що фаворитка Кіркорова в прозорій сітці пококетничала на камеру: «50 відтінків чорного».
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