Поп-король російської естради Філіп Кіркоров покрасувався в обнімку з дружиною прес-секретаря президента РФ і олімпійською чемпіонкою Тетяною Навкою

Фото артист опублікував у своєму Instagram, пише Politeka.net.Так на знімку зі сторіз видно, як знана спортсменка і дружина Дмитра Пєскова, який є прес-секретарем Володимира Путіна, ніжно дивиться на співака і той у відповідь дивиться Навці прямо в очі, як дивляться закохані одне на одного перед поцілунком.

Оскільки знімки після святкового показу відомого російського модельєра Валентина Юдашкіна Філіп опублікував в своїх сторіз, у його шанувальників не було можливості їх прокоментувати. Але раніше фани зірки неодноразово відзначали у коментарях під фото: Кіркоров - красень і може дати фору молодим виконавцям.

Зазначимо, що у Тетяни в сторіз є точно такий же кадр, як і у Філіпа.

А раніше на своєму фото Кіркоров показав дівчину з чорними волоссям в гарному платті. Вона сидить на троні, а Кіркоров надягає їй на голову корону. Ще на одному знімку навколо Кіркорова зібралося відразу кілька гарних дівчат. Як виявилося, це топ-5 конкурсанток конкурсу, які пройшли у фінал.

«У цьому році свято весни для мене було особливим! Напередодні 8 березня ми зустрілися з п'ятьма фіналістками конкурсу #КорольИщетКоролеву і, нарешті, познайомилися особисто. За цей час кожна з дівчат вразила мене до глибини душі!», - написав співак під фотографіями.

За його словами, кожна жінка – королева і гідна королівського ставлення до себе. Як з'ясувалося, «Король шукає королеву» - це рекламна компанія, в якій Кіркоров взяв участь. Більшість мешканок Росії могли взяти участь у цій акції, опублікувавши фотографії з магазину «Пятерочка» і розповівши свою історію про те, чому трон має належати їм.

За годину пост Кіркорова зібрав понад 7 тисяч лайків. Шанувальники артиста висловлюють свою думку з приводу конкурсу.

«Шкода, що у Ліліани впала корона... Я вважаю, вона достойніше була отримати її... Це моя думка»,

«Не дуже то я любила Кіркорова... Поки зовсім випадково не потрапила на його концерт в Томську! Я була вражена! Не місто-милионник, звичайна публіка, не Кремль. Як він виступав на сцені, як віддавався на всю котушку!!! Після цього дивлюся на нього з величезною повагою!»,

«Найхаризматичніша мила і приваблива це була Попелюшка. Вона дуже красиво виглядає поряд з Філіпом. Вона по-моєму і була гідна титулу королеви»,

«Схожа на Вашу дочку Аллу-Вікторію»,

«Да який король, окститесь! Жадібний до грошей, старий хлюст! Геть з Росії!», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що фаворитка Кіркорова в прозорій сітці пококетничала на камеру: «50 відтінків чорного».

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