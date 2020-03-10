Відомий російський співак Філіп Кіркоров показав ролик виступи з мошанками в Instagram

На кадрах Кіркоров виступає в білому піджаку і чорних штанях. Навколо нього можна побачити дівчат у костюмах черниць. Але одяг у них присутня тільки зверху. Нижче пояса нічого не виявилося. На тлі можна побачити великі сценічні фіранки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли подивитися ролик більше 130 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Я звичайно не натякаю, але навіщо так шикарно??", "Тільки я одна чекала, в кінці пісні, шикарного виходу Варнави?:))) До останнього думала, що вона в балеті, одна з черниць:)))", "Номер вийшов, ну прям дуже круто!", "Шановний, Філіп !!! Це і мій смак !!! Відмінно !!! Браво!!! Обожнюю !!!", "Моя мама дуже любить вас", "А черниці хіба не гріють. По Моєму дуже навіть", "Дивляться не на Філіпа, а на голих черниць".

Повідомлялося, що поп-король російської естради Філіп Кіркоров покрасовался в обнімку з дружиною прес-секретаря президента РФ і олімпійською чемпіонкою Тетяною Навкою.

Так на знімку з сториз видно, як знана спортсменка і дружина Дмитра Пєскова, який є прес-секретарем Володимира Путіна, ніжно дивиться на співака і той у відповідь дивиться Навки прямо в очі, як закохані дивляться один на одного перед поцілунком.

Повідомлялося, що відомий російський співак Філіп Кіркоров показав в Instagram, як сходив з дітьми на виставку Сальвадора Далі.

На кадрах Кіркоров позує в чомусь нагадує светр, а також помаранчевій футболці. Образ він доповнив білими штанами. Філіп з дітьми пішов на виставку, де дивився картини відомого художника. На кадрах можна побачити, як сімейство гуляє по галереї.

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