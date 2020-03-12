Известная певица Алина Гросу появилась в стильном наряде после неожиданной смены прически

Несколько дней назад знаменитая молодая "пчелка" огорошила фанатов неожиданными переменами - певица отстригла длинные белоснежные локоны, представ перед поклонниками с удлиненным каре, сообщает Politeka.

Сегодня певица показала, как правилньо укладывать волосы и восхитила посвежевшим видом в ало-черном образе.

Алина показала себя в сдержанном и даже скромном наряде, состоящем из аккуратных ботинок, темного цвета колготок, такого же оттенка берета и весьма яркого платья алого оттенка. Завершили новый лук певицы черное пальто с множеством пуговок и яркий макияж с акцентом на нежно-розовые губы.

Однако, главной изюминкой представленного образа стала именно прическа Алины - короткое каре было аккуратно уложено под черным беретом.

Ранее Гросу удивила фотоотчетом с последнего концерта, появившись вместе с Ириной Билык. Так, певица, ставшая знаменитой еще в детстве, ошарашила своих поклонников очередными яркими кадрами с выступления.

В этот раз звезда решила представить кадры, сделанные во время своего концерта. В Инстаграме на странице звезды можно увидеть также кадры после выступления, на которых молодая и счастливая певица мило позировала вместе с крестной мамой – Ириной Билык:

«Немного из концертной жизни и фотография с любимой «крестной» @bilyk_iryna ❤️ только сейчас заметила, что очень редко выставляю фотографии с концертов🙄 хотите больше?) или все-таки предпочитаете наблюдать только за личной жизнью?», – пишет Алина под новыми фото.

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