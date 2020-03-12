Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала себя после операции, которой огорошила социальные сети

После развода Слава всячески привлекает внимание к собственной персоне и хвастается различными кадрами, на которых засвечивает свою худую и подтянутую фигуру, информирует Рoliteka.net.

В особенности это привлекает внимание к звездной персоне из-за слухов, связанных с самим разводом артистки. По словам самого Каминского, он якобы был недоволен постоянным желанием звезды изменить что-то в себе.

Именно поэтому пост в социальной сети Инстаграм, который Слава показала вчера вечером, вызвал достаточно бурную реакцию в сети. В ролике она показала, как отходит от наркоза и написала несколько версий о том, почему она оказалась на хирургическом кресле.

Предложенные варианты были скорее насмешкой над особо любопытными пользователями сети. Для того, чтобы подогреть интерес к своей тайной операции, звезда в разделе Стори представила также серию видео, появившись без макияжа. Причем на шее артистки был заметен небольшой шрамик, но Каминская не стала комментировать увиденное, а лишь отшутилась и продолжала повторять: "Угадайте, что же это было?".

Ранее Слава Каминская появилась в естественном виде без брюк во время отдыха в гримерке. Певица показала в разделе Стори в Инстаграм, как, собственно, она готовилась к очередному выступлению.

Сама Слава часто появляется в разных концертных нарядах на публике, некоторые из них достаточно открыты.

Поэтому в Стори Каминская засветила не только лицо без макияжа и волосы без укладок, но еще и несколько странный наряд. Слава позировала в сетчатой юбке, не скрывающей ее ноги в массивных черных ботинках на шнуровке и черной тостовке, удачно скрыв остальные части тела.

Похоже, звезда предпочла отдохнуть с комфортом перед выступлением, поэтому предпочла переодеваться понемногу, удивив неоднозначным образом, состоящим из домашней кофты и части сценичного образа.

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