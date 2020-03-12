Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась блестящим нарядом во время съемок шоу
Артистка решила показать, в каком видео появится во время одного из эфиров юбилейного десятого сезона "Хто зверху?", пишет Politeka.
Только вчера звезда показала, что приступает к съемкам шоу, неизменной телеведущей которого является. В разделе Стори звезда сверкнула блестящим нарядом.
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Звезда попозировала перед зеркалом в одном лишь пиджаке свободного кроя, сделанного из блесток, но при этом засветила край бежевого нижнего белья. На лице звезды заметен легкий макияж с акцентом на глаза. При этом волосы знаменитость снова оставила распущенными.
В ролике она рассказала, что ее гримерка выглядит совершенно обычно, без излишеств и раскошных условий. Однако больше всего внимания привлек именно разбитый айфон певицы. В конце видео можно услышать, как сама Никитюк на него пожаловалась, сказав: "Боже, какой он разбитый".
До этого Леся Никитюк в трусах поздравила женщин с весенним празником. Украинская телезвезда Леся Никитюк возбудила сеть новым пикантным снимком. Так, артистка позирует в одних трусах и в вязанной кофте. Довольно откровенное фото появилось на личной странице Никитюк в Инстаграм.
«С весной вас !!! Бусинки🌸🌸🌸Любите и будьте любимыми! Забывайте все свои комплексы, выбрасывайте из головы плохие мысли !!! Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье! Если падаете, сделайте сексуальную фотку и вперьоооод к нового😆❤️❤️❤️», - написала Леся.
Как и ожидалось, пользователи сети также написали много комментариев в ответ, поздравив телеведущую с праздником и отметив, что она выглядит просто восхитительно.
«Шикарная 😍», «Классная фотка», «Красотулька ты наша», «Леся, ты красотка😍, но эта тупая челка тебе вовсе не идет. А ТАК БОМБА! 😍🔥», - пишут люди.
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