Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась блестящим нарядом во время съемок шоу

Артистка решила показать, в каком видео появится во время одного из эфиров юбилейного десятого сезона "Хто зверху?", пишет Politeka.

Только вчера звезда показала, что приступает к съемкам шоу, неизменной телеведущей которого является. В разделе Стори звезда сверкнула блестящим нарядом.

Звезда попозировала перед зеркалом в одном лишь пиджаке свободного кроя, сделанного из блесток, но при этом засветила край бежевого нижнего белья. На лице звезды заметен легкий макияж с акцентом на глаза. При этом волосы знаменитость снова оставила распущенными.

В ролике она рассказала, что ее гримерка выглядит совершенно обычно, без излишеств и раскошных условий. Однако больше всего внимания привлек именно разбитый айфон певицы. В конце видео можно услышать, как сама Никитюк на него пожаловалась, сказав: "Боже, какой он разбитый".

До этого Леся Никитюк в трусах поздравила женщин с весенним празником. Украинская телезвезда Леся Никитюк возбудила сеть новым пикантным снимком. Так, артистка позирует в одних трусах и в вязанной кофте. Довольно откровенное фото появилось на личной странице Никитюк в Инстаграм.

«С весной вас !!! Бусинки🌸🌸🌸Любите и будьте любимыми! Забывайте все свои комплексы, выбрасывайте из головы плохие мысли !!! Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье! Если падаете, сделайте сексуальную фотку и вперьоооод к нового😆❤️❤️❤️», - написала Леся.

Как и ожидалось, пользователи сети также написали много комментариев в ответ, поздравив телеведущую с праздником и отметив, что она выглядит просто восхитительно.

«Шикарная 😍», «Классная фотка», «Красотулька ты наша», «Леся, ты красотка😍, но эта тупая челка тебе вовсе не идет. А ТАК БОМБА! 😍🔥», - пишут люди.

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