Что успели сделать артисты за 10 лет

11 марта солисты популярной украинской группы «Время и Стекло» подтвердили, что группа завершает свое существование

Об этом Надежда Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) рассказали в интервью, которое появилось на YouTube, пишет Politeka. «Время и Стекло» создали в 2010 году, но по-настоящему группа выстрелила в 2015 году после выхода трека «Имя 505».

Последние 5 лет группа активно развивалась, гастролировала, принимала участие в различных проектах. Дорофеева за это время стала иконой стиля для украинских девушек, а в Позитива влюблялись миллионы. Несмотря на бешенную популярность, команда продюсерского центра «Мозги» приняла решение о закрытии проекта.

Мы решили вспомнить самые знаковые клипы группы, которая, как и дуэт Насти и Потапа навсегда останется в сердцах украинцев.

Первым клипом «Время и стекло» стал сингл «Так выпала карта». Сейчас в этих молодых и неопытных артистах трудно узнать нынешних Надю и Алексея.

В 2014 году в YouTube появился клип на песню «Кафель». Все четыре года существования группы из Дорофеевой и Позитива пытались сделать романтический дуэт, но зрителям такой формат не пришелся по вкусу. Группа была известной, но суперпопулярной не становилась.

Настоящим прорывом стал хит «Имя 505». Как рассказывали Надя и Леша, накануне съемок шла речь о закрытии проекта. Дуэту дали последний шанс и этот шанс оказался настоящим прорывом.

После ошеломительного успеха у группы «Время и Стекло» начали рождаться настоящие хиты. Следующим успешным синглом стала песня «Навернопотомучто», исполненная в таком же современном стиле.

После нескольких успешных клипов дуэт наконец-то нащупал свой фирменный стиль и продолжил двигаться в этом направлении, добиваясь все новых и новых высот. Клип «На стиле» взорвал хит-парады. Сегодня его посмотрели более 161 миллионов раз.

Хорошо поработав на современной музыке «Время и Стекло» решаются на смелые эксперименты с образами, музыкой и текстами. Примером этому послужил сингл «Тролль», написанный и снятый с юмором.

Последним клипом группы стало видео на песню «Навсегда никогда», при помощи которой артисты решили попрощаться друг с другом и со своими фанатами.

Отметим, что перед расставанием «Время и Стекло» проведет прощальный тур по Украине.

Напомним, что бывшая жена Потапа прервала молчание после распада «Время и Стекло»: «Очень тяжело...».

Как сообщала Politeka, Дорофееву застукали в объятиях Позитива: "На плечах друг у друга они...".

Также Politeka писала, что Дорофеева и Позитив довели фанатов до истерики своим заявлением: "Жизнь потеряна".