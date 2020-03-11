Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала кадри з кліпу і довела фанатів до паніки
Вчора відбулася презентація кліпу Наді і Позитиву "Назавжди/Ніколи", однак доволньо неоднозначні кадри навели шанувальників на думку, що група вирішила припинити існування і на подібний висновок фанатів привели відразу кілька натяків, пише Politeka.
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Так, 10-го березня новий ролик з'явився на офіційній сторінці «Время и Стекло» на YouTube і привів у замішання всіх фанатів групи. Багато кадри і сам посил кліпу насторожили фанатів групи і змусили їх задуматися про можливий розпад колективу.
По-перше, в кліпі показали всі найкращі моменти з існування групи, а також зняли моменти, як сама Надя і Олексій дивляться на це і зворушливо намагається стримати сльози. За їх спинами сиділи всі помічники, стилісти, продюсер і постановники робіт зірок. У завершенні перегляду Надя і Олексій символічно розходяться по різні сторони екрану, на якому помітна досить провокаційна фраза «Час минув».
На фан-сторінці групи користувачі не тільки представили серію кадрів растроганной Наді і Олексій, але ще й сотні переляканих коментарів від відданих і люблячих фанатів.
"Не знаю що це значить .. 💔 Сподіваюся це не те , що ми всі подумали", - повідомляється на фан-акаунті. Однак, багато вже тоді, ще до офіційного оголошення, здогадалися, що група готується до завершення роботи.
Раніше Надя представила ніжний кадри з колегою, на якому блиснула яскравою посмішкою і світлим костюмом з рожевим жилетом.
«Дівчатка!!!! Із нашим святом ! Сьогодні нам можна все її 😂😈 ідеальна весна в ідеальній @katsurina.online 🖤 @dasha_katsurina ⚡️», – написала Надя під новим кадром.
Користувачі мережі почали коментувати побачене:
«Красиві🔥😍», «З святом, Надюшка❤️», «Спасибі😊 і тебе зі святом!!!💕🌺,» «Класна😍😍😍😍😍😍💕», «Оооо боже як це красиво😍😍😍😍 не можу😘💜👌👌».
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