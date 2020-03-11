Колишня дружина українського продюсера Потапа Ірина Горова перервала мовчання і висловилася про розпад дуету «Время и Стекло»

Як повідомляє Politeka, відповідний пост був розміщений в Instagram.

«Надя, Льоша.. Якщо чесно, дуже важко підібрати правильні слова.. слова. Для мене ви не просто група - ви друзі, ви команда, частина родини. За ці 10 років ми пройшли через величезну кількість концертів, зйомок, концертів, примірок, поїздок.. десятки кліпів, пісень, премій, тисячі концертів, мільйон годин душевних розмов. Мені сумно. Я не думала, що буде так важко - на зйомках кліпу «Назавжди ніколи» , коли ми дивилися всі ці архівні кадри - на мене найшла така ностальгія.. скільки всього було за ці 10 років!», - йдеться у повідомленні.

Горова також уточнила, що дует «виховав ціле покоління», за що вже потрібно сказати спасибі артистам.

«Ми виховали ціле покоління! Я хочу сказати вам, хлопці, спасибі. За те, які ви справжні, щирі. За вашу відданість фанатам. За ваше завзяття працювати, писати пісні, годинами записувати пісні на студії, щоб вийшов крутий результат. Відпрацьовувати круті шоу-програми, дарувати нам свою енергію, любов, музику. Я вас дуже люблю», - підкреслила вона.

Раніше ми писали, що солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва разом з колегою Олексієм Завгороднім оголосила про розпад групи

Вчора артисти випустили зворушливий кліп "Назавжди/ніколи", представивши шанувальникам цілу серію кадрів, знятих в різний час існування знаменитої груп.

А сьогодні 11-го березня, вже підготувавши шанувальників, Надя і Позитив офіційно оголосили в спеціальному інтерв'ю: група припиняє своє існування. У заяві артистів в Instagram і на Ютуб-каналі сказано, чому вони зважилися на такий несподіваний для фанатів крок.

Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитиву.

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