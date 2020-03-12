Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала необычные кадры со съемок последнего рекламного ролика

Даша является активным пользователем сети и довольно часто принимает участие в рекламных съемках различных компаний, пишет Politeka. В этот раз певица представила стильные кадры в социальной сети Инстаграм, выполненные в необычном современном стиле.

Так, Даша приняла участие в рекламных съемках специально для того, чтобы напомнить о строительстве некого сверхсовременного ЖК в Киеве. Причем выполнено видео в стиле знаменитого «Бегущего по лезвию».

Пользователи сети довольно бурно оценили ролик, более похожий на стильный клип:

«Крутые очки ✔️👍😎», «Я бы с удовольствием посмотрела фильм ,где в главной роли Даша . Она великолепна !На неё смотреть одно удовольствие .🔥🔥🔥😍», «Ухты!!!! Впечатлило👍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «👍🏻💪🏻Круто! Але с такими темпами в нашій країні такі зміни прийдуть не скоро, як не на жаль», «Ну до чего же хороша 😍», «Живу большую часть жизни в этом ЖК. Есть как и свои плюсы так и свои минусы», «бегущий по лезвию 2020 - на максималках! даша в роли джой, своего рода виртуальная фантазия/мечта (двойной смысл) и тут ничего удивительного, но очень интересно».

Также Даша представила небольшой ролик, отснятый во время работы над рекламой нового косметического продукта от бренда, представителем которого Даша является с осени 2019-го года.

Сама Даша позировала в одном лишь ярко-синем латексном плаще с тонким ремнем, а под ним можно заметить бежевого цвета белье. Волосы звезды аккуратно уложены, а на лице легкий, пости незаметный макияж.

Подписи же под новым видео звезда решила почти не оставлять, однако отметила лишь косметический бренд и то, что провела замечательный день с представителями этой команды.

«Мерилин)Не в сравнении...Просто есть такие женщины, которые улыбаются грустя...и чувствуют себя одинокими, когда им поклоняются сотни мужчин.А все потому, что они есть они, а настоящее всегда ценней, чем подделка», «Какая же красивая😍», «Невероятно красиво ❤️😍🔥», «Моя любимая... модель!!! 😍🔥😍🔥😍🔥😍», «Красавица!!!», «Современная Мэрилин Монро ❤️», – написали пользователи.

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