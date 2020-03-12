36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, славу которой принесла роль в сериале "Великолепный век", заставила фанатов переживать своим внешним видом

Как передает Politeka.net, Мерьем поделилась тревожным снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в самолете. На девушке белая защитная маска и белые одноразовые резиновые перчатки.

"#off. (Перчатки поменяли прямо перед съемокй - все хорошо: не кладите руки на лицо)", - подписала кадр актриса.

Судя по всему, знаменитость была вынуждена применять средства защиты в виде маски и перчаток из-за свирепствующего в Европе коронавируса COVID-19. Специалисты действительно акцентируют внимание на том, что, надевая маску, касаться ее руками нельзя, или же в перчатках, как Узерли (которые каждый раз надо менять), либо обрабатывая кожу антисептиком.

Поклонники за считанные часы более 60 тысяч раз "лайкнули" фото, не на шутку всполошившись картинкой.

"Красавица, береги себя)"; "Будь здорова, моя дорогая 🤩🤤", - писали в комментариях.

Напомним, коронавирус стремительно распространяется по миру. В Европе осталась всего одна страна, не затронутая коронавирусом, и это Черногория.

По последним данным, в мире подтверждено 126 631 случая заражения COVID-19, умерли 4638 заболевших. Вечером 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией.

Ранее мы сообщали, Узерли огорошила признанием, что во время съемок "Великолепного века" была влюблена в своего коллегу Озана Гювена.

«Это чувство не покинуло меня до сих пор. В сценах с поцелуями я раскована, только если мой партнер — Гювен», — добавила звезда.

Но романа между актерами не произошло. После окончания съемок они продолжили общение, но уже в качестве друзей.

Также мы рассказывали, поклонники начали подозревать Узерли в том, что она прибегла к помощи пластического хирурга, чтобы подкорректировать себе подбородок. Несмотря на то, что эта часть лица действительно стала "острее", Мерьем все же опровергает информацию о пластике.

"Я регулярно приезжаю на прием к пластическому хирургу, но только для того, чтобы нанести особый крем, который очень подходит моей коже лица", - вот что говорит актриса о своих визитах к медику.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».