Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева растрогала фанатов кадрами со съемок прощального клипа

Несколько дней тому назад состоялась презентация клипа Нади и Позитива "Навсегда/Никогда". Данная работа стала последней для знаменитой группы, пишет Politeka.

Вчера артисты - Надя и Алексей - объявили о распаде спустя десять лет существования группы.

По этому поводу на фан-странице Нади расстроенные поклонники представила ранее неопубликованные кадры из прощального клипа артистов.

«Все ещё не верю, что у «Время и Стекло» - время истекло...💔», – сообщается на фан-странице Нади.

Пользователи тут же отреагировали: «Я тоже не верю,плачу уже 3 день😭😭😭😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️», «Я тоже не верю 💔», «Только теперь я поняла настоящий смысл этой песни😫😫😫💔💔💔».

Также до этого артисты показали себя, наблюдающими за просмотром смонтированной записи и рыдающими от увиденного - это стало для них большим сюрпризом.

Надя также представила в Инстаграм часть из прощального интервью с личным комментарием:

«Когда я осознаю, что группа «Время и Стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло.

Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный словами благодарности всем, кто был рядом – нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде @mozgientertainment», - написала Надя.

Отметим, утром звезды также решили подробно рассказать о своем решении, заявив, что их работа не завершается – они просто продолжат свою деятельность по отдельности.

"Мы продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность может продолжить свой путь дальше. Так должно быть, так всегда должно происходить ", - также сказал Позитив.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

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