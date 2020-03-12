Развод знаменитой российской певицы Лолиты стал для исполнительницы хорошим пиаром

Концертный директор Сергей Лавров рассказал, как Лолита стала зарабатывать миллионы на разводе. Об этом пишет "Собеседник".

лолита милявская

"На фоне ситуации с разводом Лолита стала собирать стадионы. После того как Лолита объявила о разводе, у нее везде аншлаги. Билеты на ее концерты раскупают за неделю. Это все из-за того, что народ у нас простой, любит сопереживать. Посмотрите на нашу глубинку: там каждая вторая женщина брошена", - говорит Лавров.

Концертный директор добавил, что Лолита уже получила, но еще и получит свои деньги. Ведь она ничего не скрывает, так как честная, а это любит народ. Народ увидел, как она зарабатывала и любила своего супруга, а он начал ей изменять.

"Лолита свои миллионы уже получила и еще получит. Она честная, ничего не скрывает. Народ у нас это любит. Все видели, как сильно она любила Диму, как она светилась от счастья, когда его встретила. И вдруг выясняется, что за ее спиной он общался с другими дамами. А ведь все деньги в семью приносила Лолита. Получается, он сам жил за ее счет и других баб еще кормил", - заключил Лавров.

Сообщалось, что 56-летняя российская певица Лолита Милявская никогда не стеснялась показывать себя такой, какая есть, без косметики и даже одежды.

Недавно артистка в своем микроблоге в Инстаграм поделилась фотографией с концерта. На снимке у Лолиты яркий концертный макияж, но он уже не скрывает возраст женщины.

«Ich Liebe Dich! Спасибо за тур компании «StarsArena» (Германия). Спасибо за Шикарный звук и свет компании «Ave light» (Латвия) Профессионализм Потрясающий!», - написала артистка.

Отметим, что несмотря на явно уставший вид и обвисшую кожу поклонники звезды взялись расхваливать свою любимицу. 

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