Развод знаменитой российской певицы Лолиты стал для исполнительницы хорошим пиаром

Концертный директор Сергей Лавров рассказал, как Лолита стала зарабатывать миллионы на разводе. Об этом пишет "Собеседник".

"На фоне ситуации с разводом Лолита стала собирать стадионы. После того как Лолита объявила о разводе, у нее везде аншлаги. Билеты на ее концерты раскупают за неделю. Это все из-за того, что народ у нас простой, любит сопереживать. Посмотрите на нашу глубинку: там каждая вторая женщина брошена", - говорит Лавров.

Концертный директор добавил, что Лолита уже получила, но еще и получит свои деньги. Ведь она ничего не скрывает, так как честная, а это любит народ. Народ увидел, как она зарабатывала и любила своего супруга, а он начал ей изменять.

"Лолита свои миллионы уже получила и еще получит. Она честная, ничего не скрывает. Народ у нас это любит. Все видели, как сильно она любила Диму, как она светилась от счастья, когда его встретила. И вдруг выясняется, что за ее спиной он общался с другими дамами. А ведь все деньги в семью приносила Лолита. Получается, он сам жил за ее счет и других баб еще кормил", - заключил Лавров.

Сообщалось, что 56-летняя российская певица Лолита Милявская никогда не стеснялась показывать себя такой, какая есть, без косметики и даже одежды.

Недавно артистка в своем микроблоге в Инстаграм поделилась фотографией с концерта. На снимке у Лолиты яркий концертный макияж, но он уже не скрывает возраст женщины.

«Ich Liebe Dich! Спасибо за тур компании «StarsArena» (Германия). Спасибо за Шикарный звук и свет компании «Ave light» (Латвия) Профессионализм Потрясающий!», - написала артистка.

Отметим, что несмотря на явно уставший вид и обвисшую кожу поклонники звезды взялись расхваливать свою любимицу.

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