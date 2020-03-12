Известному российскому актеру Алексею Самойлову понадобилась помощь врачей из-за ножевого ранения

Актер театра и кино сам вызвал скорую. Об этом РосСМИ сообщили в четверг, 12 марта.

Приехавшие на вызов медики обнаружили, что 75-летний артист серьезно поранился. Как выяснилось, он готовил еду у себя на кухне и случайно уронил нож, который упал крайне неудачно, вонзившись Самойлову в ногу. Рана оказалась достаточно глубокой и врачам пришлось останавливать кровь.

Самойлову оказали всю необходимую помощь и сейчас угрозы его здоровью нет.

Алексей Самойлов прославился своими ролями в таких фильмах, как: «Они сражались за Родину», «Сердца четырёх», «В 6 часов вечера после войны» и многих других. Он младший брат Татьяны Самойловой, которая получила мировую известность после роли в фильме «Летят журавли».

До этого мы сообщали о том, что российский актер Валерий Гаркалин угодил в больницу из-за осложнения состояния здоровья.

По информации российских СМИ, Валерий Гаркалин был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

У 65-летней звезды российского кино внезапно началась одышка, а после госпитализации медики диагностировали у известного актера пневмонию.

Сообщалось, что Валерий Гаркалин после госпитализации был размещен в стационарном отделении.

Стоит также отметить, что российский актер зимой 2019 года уже был госпитализирован из-за проблем с легкими. Тогда Валерий Гаркалин оказался в медицинском учреждении прямо во время гастролей.

Напомним, Валерий Гаркалин известен своими ролями в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Остановка по требованию".

До этого сообщалось, что Гаркалин не дождался медиков после того, как ему стало плохо посреди улицы.

«Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей в Москве, которые пытались его госпитализировать. Российский артист проводил время в ресторане на Тверской, когда почувствовал себя плохо. Вышел на улицу, самочувствие не улучшилось, актёр упал на землю», - говорилось в сообщении.

После этого очевидцы вызвали мужчине карету «скорой». Но ее легенда российского кино Валерий Гаркалин так и не дождался.

Напомним, легенду российского кино срочно увезла скорая, озвучен страшный диагноз.

Как сообщала Politeka, знаменитый режиссер устроил кровавую поножовщину с врачом.

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