Американский актер Джаред Лето едва не погиб во время поднятия на скалу
Как передает Politeka.net, об этом сообщил он сам в своем Twitter.
48-летний актер пошел в горы вместе с опытным скалолазом, который и спас его.
"Это день, когда я едва не погиб. Сорвался, когда занимался скалолазаньем с Алексом Хоннольдом. Посмотрел вверх, а спустя несколько мгновений камнем перетерло трос, а я завис в воздухе на высоте около 600 футов (180 метров). Помню, как смотрел вниз, на землю", — поделился звездный актер.
Кроме того, он описал свои чувства во время обрыва.
"Это был странный миг — меньше страха, больше осознания и немного грусти. Адреналин я почувствовал, когда смог вернуться на скалу… В целом было довольно весело", — признался актер.
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Актер попал в больницу в 2017 году из-за болей в груди во время физических упражнений. Доктора установили, что у него случился сердечный приступ. Спустя два года Бандерас публично признался, насколько это испытание его потрясло.
Он рассказал, что жизнь изменилась из-за страха за свое здоровье. Также Бандерас сильно переживает, что его профессиональность пострадает из-за болезни.
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