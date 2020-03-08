От кадров становится не по себе

Американский актер Джаред Лето едва не погиб во время поднятия на скалу

Как передает Politeka.net, об этом сообщил он сам в своем Twitter.





48-летний актер пошел в горы вместе с опытным скалолазом, который и спас его.

"Это день, когда я едва не погиб. Сорвался, когда занимался скалолазаньем с Алексом Хоннольдом. Посмотрел вверх, а спустя несколько мгновений камнем перетерло трос, а я завис в воздухе на высоте около 600 футов (180 метров). Помню, как смотрел вниз, на землю", — поделился звездный актер.

Кроме того, он описал свои чувства во время обрыва.

"Это был странный миг — меньше страха, больше осознания и немного грусти. Адреналин я почувствовал, когда смог вернуться на скалу… В целом было довольно весело", — признался актер.

Ранее другая звезда Голливуда Антонио Бандерас признался, что он пережил сердечный приступ, который кардинально изменил его взгляды на жизнь.

Актер попал в больницу в 2017 году из-за болей в груди во время физических упражнений. Доктора установили, что у него случился сердечный приступ. Спустя два года Бандерас публично признался, насколько это испытание его потрясло.

Он рассказал, что жизнь изменилась из-за страха за свое здоровье. Также Бандерас сильно переживает, что его профессиональность пострадает из-за болезни.



