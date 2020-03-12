Украинская телеведущая Леся Никитюк поразила выбором необычного наряда для работы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в бирюзовом наряде, из-под которого виднеется элегантный топ в цвет. Наряд подчеркивает природные формы девушки. Дополняет образ платок на шее.

Уточним, что несмотря на красивый снимок, поклонники звезды остались безмолвны – фотографией Никитюк поделилась у себя в Сторис.

До этого мы писали, что украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась блестящим нарядом во время съемок шоу

Артистка решила показать, в каком видео появится во время одного из эфиров юбилейного десятого сезона "Хто зверху?".

Только вчера звезда показала, что приступает к съемкам шоу, неизменной телеведущей которого является. В разделе Стори звезда сверкнула блестящим нарядом.

Звезда попозировала перед зеркалом в одном лишь пиджаке свободного кроя, сделанного из блесток, но при этом засветила край бежевого нижнего белья. На лице звезды заметен легкий макияж с акцентом на глаза. При этом волосы знаменитость снова оставила распущенными.

В ролике она рассказала, что ее гримерка выглядит совершенно обычно, без излишеств и раскошных условий. Однако больше всего внимания привлек именно разбитый айфон певицы. В конце видео можно услышать, как сама Никитюк на него пожаловалась, сказав: "Боже, какой он разбитый".

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане