Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", показала новый кадр в Инстаграм

На фото Слава лежит на кровати. Можно заметить часть подушки под ее головой. Каминская была в топике и можно заметить под ним белье. Стоит отметить большую зону декольте певицы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"У меня тихий час вторые сутки. Тяжко мне, тяжко, не унять эту злую боль. Еще и щеки повылазили, кто вам разрешал? Залезьте обратно", - сказала Слава.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под кадрами. Все из-за того, что Каминская опубликовала видео в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала себя после операции, которой огорошила социальные сети.

После развода Слава всячески привлекает внимание к собственной персоне и хвастается различными кадрами, на которых засвечивает свою худую и подтянутую фигуру.

В особенности это привлекает внимание к звездной персоне из-за слухов, связанных с самим разводом артистки. По словам самого Каминского, он якобы был недоволен постоянным желанием звезды изменить что-то в себе.

Сообщалось, что участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как развлекалась во время отдыха перед концертом.

Появившись на улице без макияжа, Слава показала, как выглядит в реальной жизни. Однако, из-за неестественного кадра выглядело это не совсем удачно. Напомним, часто поклонники критикуют славу за перебор с уколами красоты и всегда просят звезду больше не делать губы, как как они выглядят неестественно.

В этот раз подобных комментариев не было, поскольку в разделе Стори скрыта возможность оставить комментарии.

Напомним, дерзкая Каминская осталась в одной толстовке перед концертом

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