View this post on Instagram

Ну наконец-то в сети появится подтверждение моего пребывания на операционном столе 🤣 Дисклеймер: впечатлительным людям с тонкой душевной организацией просьба видео НЕ СМОТРЕТЬ✌🏼 ⠀ Наркоз –– дело тонкое ))) и судя по моей счастливой физиономии, абсолютно не страшное😁, если конечно вы уверены в своём анестезиологе❤️ Всегда хотела посмотреть на себя со стороны. Говорят, что когда человек отходит от наркоза, он настоящий, без социальных масок, как говорится, «быть, а не казаться». ⠀ Уснула быстро, проснулась с вопросом «Почему у меня не получается смеяться ?🤣🤦🏽‍♀️ Вот что у человека в голове? Хихоньки да хахоньки 🤣👑 Диагнозы просьба не придумывать, доктор уже всё поставил до вас. Можете раскрыть тайну золотого ключика, выбрав вариант ответа из перечисленных ниже: 1. Сменила пол (или потолок, пока не определилась). 2. Липосакция (кости тоже жиром смазаны, а я люблю скрипеть). 3. Решила выспаться (качественным глубоким сном). 4. Удалила лишние рёбра, чтобы быть худее Вики 🤣 И тырить вещи у Лауры. 5. Вернула девственность. Жизнь с чистого листа, так сказать👑. 6. Вырывала гланды –– старые мне просто надоели. 7. Просто люблю наркоз. 8. Ваш вариант. ⠀ Отнеситесь к выбору серьезно, наркоз –– это не шутки!🤣