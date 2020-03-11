Популярная украинская певица Слава Каминская, которая входит в дуэт «НеАнгелы», показала, как отходит от наркоза

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ну наконец-то в сети появится подтверждение моего пребывания на операционном столе 🤣 Дисклеймер: впечатлительным людям с тонкой душевной организацией просьба видео НЕ СМОТРЕТЬ✌🏼 Наркоз –– дело тонкое ))) и судя по моей счастливой физиономии, абсолютно не страшное😁, если конечно вы уверены в своём анестезиологе❤️ Всегда хотела посмотреть на себя со стороны. Говорят, что когда человек отходит от наркоза, он настоящий, без социальных масок, как говорится, «быть, а не казаться», - говорится в сообщении.

Кроме того, Каминская также попросила подписчиков не придумывать диагнозы, а выбрать один из ее вариантов.

«Диагнозы просьба не придумывать, доктор уже всё поставил до вас. Можете раскрыть тайну золотого ключика, выбрав вариант ответа из перечисленных ниже: 1. Сменила пол (или потолок, пока не определилась). 2. Липосакция (кости тоже жиром смазаны, а я люблю скрипеть). 3. Решила выспаться (качественным глубоким сном). 4. Удалила лишние рёбра, чтобы быть худее Вики 🤣 И тырить вещи у Лауры. 5. Вернула девственность. Жизнь с чистого листа, так сказать👑. 6. Вырывала гланды –– старые мне просто надоели. 7. Просто люблю наркоз. 8. Ваш вариант. Отнеситесь к выбору серьезно, наркоз –– это не шутки», - подчеркнула она.

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