Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда "Танцев со звездами", показала новое фото в Инстаграм

На фото Мишина позирует в черном мини-платье с декоративными пуговицами. Образ Ксения дополнила каблуками и прозрачными колготками. Волосы в этот раз актриса оставила распущенными. Девушка позировала на фоне фотозоны. На фоне можно увидеть различный декор помещения. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Теперь официальный номинант на премию. Спасибо, мой мир! Слёзы радости", - написала Ксения под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Поздравляю", "Очень красивая", "Поздравляю Вас! Вы это заслужили! Ура", "Ножки волшебные", "Красотка, а де ти таке плаття купила?", "Это вообще законно иметь такие ноги?!!", "Вы этого достойны! Держим кулаки за вас".

Ранее мы сообщали, что победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина поделилась фотографией с шикарной укладкой и макияжем.

На фото девушка красуется с роскошными локонами, которые спадают на ее плечи. Ее уши украшают массивные серьги, а на руке надета кожаная удлиненная перчатка. Мишина опустила глаза, показав нереальный вечерний макияж.

«Вы когда-нибудь замечали, что вас запутывают и проверяют... ситуации? Что вот вдруг снова вы слышите те же слова, выражения, моменты... некая цикличность... Мы зачастую сомневаемся и поддаёмся слабостям... Повтор ситуаций существует лишь для исправления ошибок и укрепления силы воли», - написала актриса.

Сообщалось, что победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина предстала в соблазнительном образе.

Актриса предстала в плаще бежевого оттенка, спустив его с плеч. Под плащем был виден черный топ с глубоким декольте. На руке звезды можно заметить резинку, которую она, видимо, сняла со своих волос.

Ксения смотрела вдаль, приоткрыв губы. На ее лице неприметный макияж с легким акцентом на глаза. Также выделялись ее брови.

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