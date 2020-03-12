Светлана Лобода впечатлила ярким образом во всем красном и призналась, как относится к этому цвету

Популярная украинская певица уже какое-то время живет и работает в России. Лобода постоянно трудится, выпуская новые песни и клипы и разъезжая по разным странам с гастролями, но при этом не забывает радовать своих поклонников новыми фотографиями.

Как сообщает Politeka, на этот раз звезда опубликовала в Инстаграм снимок, на котором примерила новый образ. Так, для съемок Лобода выбрала стильный брючный костюм-тройку ярко-красного цвета. На фото Лобода только надевает пиджак, а вокруг нее суетятся ее помощники. Образ звезды дополняют выразительный макияж глаз и алые губы.

«Не могу сказать, что этот цвет любимый, но, кажется он мне идёт ...что скажете ? Что любите носить?», - подписала снимок певица.

Поклонники Лободы тут же поспешили прокомментировать фото.

«Вам все идёт)) примите это как факт», «Светлана Сергеевна, вам любой цвет идёт, вы же красавица», «Вы очень красивая на этом фото», «Очень идёт! Прямые волосы Вам идут больше всего», «Что не наденете - во всем шикарны», «Как кукла», «Лицо куклы», «Очень вызывающе», «Светочка ты самая красивая и цвет тебе очень идет, ты великолепна, СУПЕРЗВЕЗДА)))», - пишут люди.

Ранее Лобода неожиданно объявила об отмене концертов из-за коронавируса.

В связи с угрозой распространения эпидемии, Светлана вынуждено отменила серию предстоящих концертов, чтобы обезопасить себя и поклонников.

Певица рассказала, что "реалии сегодняшнего дня" не позволяют ей поступить иначе и не подумать о безопасности поклонников, пока в большинстве стран разыгрывается эпидемия коронавируса.

«Мне всегда крайне тяжело отменять наши встречи, но реалии сегодняшнего дня таковы, что я не могу не думать о нашей с вами безопасности. Уверена, в ближайшее время вирус будет побежден и мы снова будем вместе! Берегите себя и будьте, пожалуйста, здоровы люблю и до встречи», – написала звезда.

Напомним, Лобода отменила концерты из-за болезни: "Мне очень тяжело...".

Как сообщала Politeka, Лобода наконец-то показала свою семью в полном составе.

Также Politeka писала, что Лобода напугала неожиданной сменой прически.