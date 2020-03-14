Известный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), которого называют любимчиком артиста Андрея Данилко, опубликовал новый пост в Инстаграм

Звезда поделился нескромным снимком, сделав селфи в постели, пишет Рoliteka.net. MELOVIN расположился на белых простынях.

Верх певца был обнаженным, из-за чего он смог посветить своей немаленькой татуировкой на ключице.

Также на руке звезды было видно другое тату.

Артист оперся на руку, повернув голову. Его глаза были направлены в сторону, а губы приоткрыты.

"Спокойной ночи", - подписал он фото.

За семь часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Ну это сильный секс🔥🔥", "Ну вот и как тут теперь уснуть?😂🔥", "Бабы ну это уже слишком 🤤😂", "Несите тазик девочки😻🥵🔥❤️", "И как теперь уснуть", "я же не усну ты ок", "ГоспАди, шо за СЭХС🔥", "Все фаны: почему концерт будет в октябре ?? МЭЛ КАК ТАК??!?😭

Мэл: в смысле какие концерты в октябре *недоразумение*", "ПОШЁЛ СПАТЬ", "Ну и как теперь заснуть? 😏😂", "Отлично выглядишь. Впрочем как всегда 😉", "Мой хороший, я тебя очень сильно люблю, но чувствую, что я точно не засну.Но всё равно спокойной ночи, желаю тебе сладких снов💕😘", "ух, какой контент подъехал 🔥🤤", "Ну зачем ты так с нами,аа?😍🔥", "Как после этого уснуть 😏 Все вымерли 😄", - написали пользователи сети.



Напомним, MELOVIN в одном из недавних интервью рассказал о конфликте с певицей Джамалой. Артист признался, что разочаровался в певице, как в человеке. Как отметил MELOVIN, он ее любит, как певицу, но как человека совершенно не понимает.

Певец рассказал, что разочаровался в Джа после конфликта в 2018 году. Оказывается, после нацотбора "Евровидения 2018", где победил Melovin, звезда поставила лайк под комментарием: "Лучше бы на Евровидение поехал Каdnay, а не этот крашенный го**к Melovin" . После чего отказалась от своих действий.

Ранее мы писали, что MELOVIN позировал в кепке, толстовке, больших очках и джинсах с дырками огромного размера на коленях. Он был в автобусе или чем-то подобном. Можно увидеть сидения и окно со шторками.

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