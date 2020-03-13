Меган Маркл и принц Гарри не слишком хотели уходить из королевской семьи

Об этом пишет РБК-Украина.

Известно, что герцоги Сассекские покинули Букингемский дворец не без сожаления. Меган Маркл и вовсе разрыдалась, когда прощалась со своими помощниками.

"Сказать, что они были раздавлены - преуменьшение. Все могло быть иначе, если бы члены семьи встали за них в самые темные времена", - подчеркнул осведомленный источник.

У герцогов Сассекских не было попросту другого выбора, ведь королевская семья не поддержала в трудные времена Меган Маркл и принца Гарри.

Что касается герцога, то он был расстроен не меньше своей жены.

"Отказ от своих королевских обязанностей привел к тому, что его военные заслуги подошли к концу. Эту рану сможет залечить только время", - добавил источник.

Герцоги Сассекские изначательно не планировали уезжать из Букингемского дворца. Они любили свою работу и считали, что таким образом у них выйдет принести пользу миру.

"Хотя предстоящие недели и месяцы повлекут новые проблемы для Сассекских, пара искренне испытывает чувство волнения по поводу предстоящих событий, которые включают в себя свободу работать в удобном для них темпе. Местность может немного отличаться, но их приоритеты точно такие же, как и раньше. Сохранение семьи - вот что сделает все это стоящим", - резюмировал осведомленный источник, общаясь с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Меган Маркл засекли с другим. Инцидент произошел в британском городе Дагенем.

Так, во время посещения местного учебного заведения Меган Маркл выступила со сцены. В этот момент на сцену вышел юноша, которому она радостно улыбнулась. Парень нарушил протокол королевской семьи и после рукопожатия поцеловал женщину. Его он объяснил тем, что Меган «действительно красивая».

«Надеюсь, вы не против того, что я обнимал вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она приехала в мою школу. Мне было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет», - написал он в письме принцу Гарри.

Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".