Меган Маркл и принц Гарри не слишком хотели уходить из королевской семьи
Об этом пишет РБК-Украина.
Известно, что герцоги Сассекские покинули Букингемский дворец не без сожаления. Меган Маркл и вовсе разрыдалась, когда прощалась со своими помощниками.
"Сказать, что они были раздавлены - преуменьшение. Все могло быть иначе, если бы члены семьи встали за них в самые темные времена", - подчеркнул осведомленный источник.
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У герцогов Сассекских не было попросту другого выбора, ведь королевская семья не поддержала в трудные времена Меган Маркл и принца Гарри.
Что касается герцога, то он был расстроен не меньше своей жены.
"Отказ от своих королевских обязанностей привел к тому, что его военные заслуги подошли к концу. Эту рану сможет залечить только время", - добавил источник.
Герцоги Сассекские изначательно не планировали уезжать из Букингемского дворца. Они любили свою работу и считали, что таким образом у них выйдет принести пользу миру.
"Хотя предстоящие недели и месяцы повлекут новые проблемы для Сассекских, пара искренне испытывает чувство волнения по поводу предстоящих событий, которые включают в себя свободу работать в удобном для них темпе. Местность может немного отличаться, но их приоритеты точно такие же, как и раньше. Сохранение семьи - вот что сделает все это стоящим", - резюмировал осведомленный источник, общаясь с журналистами.
Ранее мы рассказывали о том, что Меган Маркл засекли с другим. Инцидент произошел в британском городе Дагенем.
Так, во время посещения местного учебного заведения Меган Маркл выступила со сцены. В этот момент на сцену вышел юноша, которому она радостно улыбнулась. Парень нарушил протокол королевской семьи и после рукопожатия поцеловал женщину. Его он объяснил тем, что Меган «действительно красивая».
«Надеюсь, вы не против того, что я обнимал вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она приехала в мою школу. Мне было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет», - написал он в письме принцу Гарри.
Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".
Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.
Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".